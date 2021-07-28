غادة عبد الرازق تتألق في جلسة تصوير مع ابنتها.. الإطلالة واحدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة من جلسة تصوير جديدة جمعتها بابنتها «روتانا».

إطلالة غادة عبد الرازق وابنتها

ونشرت «غادة»، صورة جمعتها بابنتها خلال جلسة التصوير، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ظهرن خلالها بإطلالة متشابهة، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «حصريا».

وظهرت الفنانة مرتدية فستان أسود فضفاض طويل، فيما ارتدت ابنتها آخر يشبهه في تصميمه أيضا.

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بـ«نيو لوك جديد»

في فبراير الماضي، فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، بالظهور بـ«نيو لوك» غير تقليدي، ظهرت به ضمن أحداث مسلسل لحم غزال، المذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

غادة عبد الرازق بنيو لوك جديد

خلال مظهرها الجديد، ظهرت «غادة» بشعر قرمزي فاتح «روز»، إذ تميز بأنه طويل ومنسدل ويحمل بعض التموجات «ويفي»، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وفستان سوارية باللون نفسه تميز بأنه طويل وبأكمام ممتددة حتى المعصمين مزود بريش طويل، مع الاعتماد على فصوص لامعة حول منطقة الصدر، من توقيع مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس.

وكانت الصور لاقت تفاعل الآلاف من متابعيها، مع جلسة تصوير الفنانة باللوك الجديد، والتي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «ليه عملتي كده؟!.. اللون غريب جدا ومش لايق عليكي»، و«ملكة جمال وزي القمر»، و«اللون مش تقليدي بس حلو، الخروج بره الصندوق مطلوب برده».

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها: ملكتي جوجو

في فبراير الماضي، احتفلت غادة عبد الرازق بعيد ميلاد حفيدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت صورة حفيدتها «جويرية»، من ابنتها الوحيدة «روتانا»، وظهرت الطفلة في الصورة رفقة شقيقتها «خديجة»، وعلقت النجمة على الصورة: «عيد ميلاد سعيد ملكتي جوجو».