الامارات | أمراض الكبد تهاجم الأطفال أيضا

شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الكبد تهاجم الأطفال أيضا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن أمراض الكبد تهاجم الأطفال أيضا، مثل التهاب الكبد الوبائي ورتق القناة الصفراوية.

وأوضحت المؤسسة أن أمراض الكبد لدى الأطفال ترجع إلى أسباب عدة، أبرزها الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد الوبائي مثل فيروس B وفيروس C والاضطرابات الهرمونية وأسلوب الحياة غير الصحي المتمثل في البدانة وقلة الحركة.

وتتمثل الأعراض الدالة على أمراض الكبد لدى الأطفال في اللون الأصفر للجلد والعين والحكة وفقدان الشهية وآلام بالجزء العلوي الأيمن من البطن واللون الداكن للبول والشعور المستمر بالتعب والإرهاق وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود والغثيان والقيء والإسهال والحمى.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الأمراض في الوقت المناسب، محذرة من عدم علاجها يجعلها مزمنة، ما يرفع خطر الإصابة بالفشل الكبدي، وفي أسوأ الأحوال قد يستلزم الأمر الخضوع لزراعة الكبد.

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