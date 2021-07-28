كورونا اليوم: احذر 5 أعراض بعد التطعيم.. ومفاجأة بشأن الآثار الجانبية للقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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احذر 5 أعراض بعد التطعيم

لم يعلمنا فيروس كورونا أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء القناع فحسب، بل سلط الضوء على الحاجة للحصول على لقاحات كوفيد، ومع ذلك، فإن الحصول على اللقاح لا يعني أنه لا يمكنك الإصابة بالفيروس، لكن يعتقد الخبراء أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى خفيفة وأقل عرضة لخطر الاستشفاء.

في إطار ذلك يجب أن تحترس من هذه الأعراض الخمسة لـ كوفيد إذا تم تطعيمك بالكامل، وفقا لموقع timesofindia.

- صداع

- سيلان الأنف

- العطس

- التهاب الحلق

- فقدان حاسة الشم

مفاجأة بشأن الآثار الجانبية للقاح

الآثار الجانبية للقاحات كورونا ليست ممتعة أبدًا، وقد أخاف التردد في تطوير التفاعلات الكثيرين، نظرًا لأن معظم الآثار الجانبية تعتبر تفاعلات التهابية مؤقتة، فقد أبرزت التقارير الأحدث أن الكثير من هذه الآثار الجانبية ناتجة في الواقع عن القلق وليس اللقاح في حد ذاته.

وفقا لموقع timesofindia، لاحظت دراسة جديدة أجرتها لجنة حكومية في الهند، أنه من المثير للصدمة أن أكثر من 30 ٪ من الآثار الجانبية المبلغ عنها بعد التطعيم كانت مرتبطة بالقلق، على الصعيد العالمي أيضًا، أدى الخوف المتزايد من حدوث ردود فعل سلبية إلى إبعاد الكثيرين عن التطعيم وحماية حياتهم.

نصيحة مهمة من CDC : على الحاصلين على لقاح كورونا ارتداء الكمامة بسبب سلالة دلتا

حدث مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى CDC توصياته المتعلقة بارتداء الأقنعة والكمامات، وأوصى بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة حتى للأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كورونا، وأعرب مركز السيطرة على الأمراض عن قلقه من متغير دلتا الجديد لفيروس كورونا.

بحسب ما نشرت شبكة "CNN" الأمريكية، أعلنت مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، أن المركز يوصي الآن بأن يستأنف الأشخاص في المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا بشكل مرتفع أو كبير بارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة.

طبيبة روسية تقدم توصيات غذائية بعد الشفاء من "كوفيد-19"

اقترحت الدكتورة يورغيتا فارايفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، تغيير النظام الغذائي للشخص بعد شفائه من "كوفيد-19" ليستعيد حالته الطبيعية بسرعة.

وتشير الأخصائية الروسية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن النظام الغذائي المتوازن والمتنوع يلعب دورا مهما في عملية استعادة الحالة الطبيعية بعد الشفاء من "كوفيد-19"، ويجب أن تحتوي الأطعمة على سعرات حرارية عالية- 20-30 كيلوسعرة لكل كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم، مع الأخذ بالاعتبار شدة المرض ووزن الجسم الأولي، وتضيف، يجب أن تحتوي وجبة الطعام على البروتينات، لأنها ضرورية لمكافحة ضمور العضلات الحاصل خلال فترة المرض، وتناول الحليب، منتجات الألبان المخمرة، الزبادي، السمك، البيض، الدواجن، اللحوم، البقول، ومنتجات فول الصويا، والفواكه والخضروات الموسمية.