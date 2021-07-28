5 أمراض منتشرة ينقلها البعوض.. إليك طرق تفاديها وعلاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد الفترة الحالية موسمًا لتكاثر البعوض، وهي الفترة ذاتها التي ينشط خلالها نقله العديد من الأمراض الشائعة بينها الملاريا، وحمى الضنك، وحمى الملاريا، لذا فإنه إذا فشلت في حماية نفسك، يمكنك بسهولة الوقوع فريسة لهذه الحشرات المزعجة.

لدغة البعوض والحكة التي تليها هي مشكلة ثانوية، وأهمها الأمراض التي تنتشر بها البعوض، ففي كل عام، يعاني ملايين الأشخاص من مرض أو مرض آخر ينقله البعوض، لذا نستعرض فيما يلي 5 أمراض شائعة ينقلها البعوض وفقًا لموقع onlymyhealth.

-الملاريا

الملاريا هي أكثر الأمراض شيوعًا وخطورة التي تسببها لدغات البعوض، فما يقرب من 4 أشخاص يفقدون حياتهم بسبب الملاريا كل عام، ومع ذلك، مع زيادة الوعي، شهد عدد الحالات انخفاضًا.

عندما تلدغ البعوضة المصابة شخصًا سليمً ، يمكن أن يصاب الشخص بالملاريا، وتعتبر الحمى والقشعريرة وآلام الجسم علامات بارزة للملاريا، لذا يجب أن تخضع للاختبار بنفسك إذا لاحظت علامات وأعراضًا غير عادية.

وينصح باستخدام الناموسيات والمحاليل الطاردة خلال موسم الرياح الموسمية لتجنب خطر الإصابة بالملاريا، نظرًا لعدم وجود لقاح لها، فإن الوقاية هي أفضل علاج.

-حمى الضنك

على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت حالات حمى الضنك انخفاضًا طفيفًا ولكن لم يتم القضاء عليه تمامًا، العامل الإشكالي هو أنه لا يوجد علاج متاح لحمى الضنك ويمكن أن يؤدي سوء الإدارة إلى وفاة المريض، لذا من المهم جدًا أن نتخذ أقصى قدر من الاحتياطات للوقاية من حمى الضنك.

ويختلف البعوض الذي يسبب حمى الضنك ويمكن رؤية الأعراض خلال ساعات، بمجرد أن تشك في وجود لدغة بعوضة مصابة، قم بفحص نفسك وتلقي المساعدة الطبية اللازمة.

-حمى صفراء

تحدث الحمى الصفراء بسبب فيروس الفلافيف عندما تلدغ بعوضة مصابة بهذا الفيروس شخصًا سليمًا، هذا أكثر شيوعًا في مناطق البحر الكاريبي وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

تم الإبلاغ عن حالات قليلة جدًا من الحمى الصفراء في السنوات الماضية ولكن لا ينبغي تجاهل ذلك، احصل على تطعيم ضد الحمى الصفراء إذا كنت تزور منطقة شديدة الخطورة لتكون في الجانب الأكثر أمانًا، كما يُنصح الأشخاص بالحصول على تطعيم ضد الحمى الصفراء قبل السفر إلى المناطق عالية الخطورة.

-التهاب الدماغ

هذا أيضًا مرض ينتقل عن طريق البعوض ولكنه أكثر خطورة من البقية لأنه يسبب التهابًا حول العمود الفقري قد يصل إلى الدماغ، وينتقل هذا المرض إلى الجسم كله إذا لم يتلق المريض العلاج في الوقت المحدد.

الأشخاص الذين لديهم مناعة أضعف هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الدماغ، فتشمل الأعراض الأولية الحمى والقشعريرة وآلام المفاصل وآلام العضلات والتعب والنوبات المرضية.

-الشيكونغونيا

أخيرًا ، لدينا شيكونغونيا في هذه القائمة وهي شائعة في الهند وأجزاء أخرى من آسيا، ويتكاثر الشيكونغونيا الذي ينشر البعوض فوق درجة حرارة 29 درجة وهو في بداية موسم الرياح الموسمية، وبالنسبة للأعراض الأولية هي حمى الصداع والغثيان وآلام المفاصل.