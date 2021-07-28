دراسة تكشف مفاجأة عن الآثار الجانبية للقاح كورونا.. فما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الآثار الجانبية للقاحات كورونا ليست ممتعة أبدًا، وقد أخاف التردد في تطوير التفاعلات الكثيرين، نظرًا لأن معظم الآثار الجانبية تعتبر تفاعلات التهابية مؤقتة، فقد أبرزت التقارير الأحدث أن الكثير من هذه الآثار الجانبية ناتجة في الواقع عن القلق وليس اللقاح في حد ذاته.

وفقا لموقع timesofindia، لاحظت دراسة جديدة أجرتها لجنة حكومية في الهند، أنه من المثير للصدمة أن أكثر من 30 ٪ من الآثار الجانبية المبلغ عنها بعد التطعيم كانت مرتبطة بالقلق، على الصعيد العالمي أيضًا، أدى الخوف المتزايد من حدوث ردود فعل سلبية إلى إبعاد الكثيرين عن التطعيم وحماية حياتهم، لكن ما الذي يفسر الصلة بين التطعيم والقلق؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمكننا فعله لتقليل مخاوفنا؟.

ماذا تقول الدراسات؟

لاحظ تقرير قدمته اللجنة الوطنية للأحداث السلبية بعد التطعيم (AEFI) ، أنه من خلال دراسة حالة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وتسجيل ردود فعل سلبية، عانى أكثر من 22 شخصًا (من أصل 100) من ردود فعل مرتبطة بالقلق، وبالمثل، تم ربط أكثر من 18 حالة برد فعل سببي غير متسق للقاحات، وهكذا كشفت البيانات الأولية أنه في كثير من هذه الحالات، كان المرض والآثار الجانبية مرتبطة في الغالب بعوامل لا علاقة لها بالتطعيم، مثل الضعف.

كشفت نتائج أخرى أيضًا أنه من بين ردود الفعل المرتبطة بالقلق، كانت معظم الأحداث مرتبطة بإعطاء لقاح كوفيشيلد، وتم تشخيص معظم الحالات لدى النساء أكثر من الرجال.

لماذا يصاب البعض بالقلق من التطعيم؟

في حين كشفت البيانات الصادرة عن الحكومة الهندية عن نتائج مذهلة، تتوفر تقارير مماثلة أيضًا على مستوى العالم وتثبت حقيقة أن القلق بشأن لقاح COVID-19 هو بالفعل عامل مثير للقلق.

ردود فعل القلق المتعلقة بالتحصين، حيث يطلق عليها مجموعة من الأعراض أو الآثار الجانبية التي تنشأ حول التطعيم وتتعلق بالقلق، وليس في الحقيقة منتج اللقاح في حد ذاته.

في حين أنه يمكن أن يكون هناك الكثير من الأسباب التي تجعل القلق ينشأ في المقام الأول، إلا أن السبب الشائع للتردد يظل الخوف أو الرهاب من الإبر (يشار إليه أيضًا باسم رهاب المثقبيات).

أشارت الدراسات الحديثة أيضًا إلى أن رهاب الإبر قد يكون سببًا على الأقل 10-15٪ من حالات تردد اللقاح في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يمكن أن يتجلى القلق في حد ذاته في ردود فعل وأعراض مختلفة، عندما يتعلق الأمر بالتطعيم، فإن القلق أو الخوف غير العقلاني من أي نوع يمكن أن يؤدي إلى استجابة داخلية للضغط، والتي تظهر بعد ذلك من خلال عدد من الاستجابات الوعائية المبهمة، والتي تشبه إلى حد بعيد بعض الآثار الجانبية والتفاعلات الالتهابية.

هل يمكن أن يؤثر القلق على فعالية لقاحات كورونا؟

يعتقد الخبراء أيضًا أن القلق المتزايد حول لقاح كوفيد لا يمكن أن يخلط فقط بين أسبقية الآثار الجانبية بعد التطعيم، ولكن أيضًا، بطريقة ما، يعيق فعالية بعض لقاحات كورونا أيضًا.

من المعروف أن القلق والتوتر، وكلاهما مرتبطان ببعضهما البعض، يضعفان جهاز المناعة، ويؤثران بطريقة ما على قدرة الجهاز المناعي على محاربة المستضدات، عندما يرتفع التوتر، فإنه يؤدي إلى إطلاق الكورتيزول في الجسم، والذي يتجلى في عدد من التفاعلات ويطلق السيتوكينات، وهي مادة كيميائية تغذي الالتهاب في الجسم، وبالتالي، يمكن أن يحدث أنه عندما يواجه الشخص قدرًا هائلاً من التوتر أو يعاني من القلق، فقد يحد من قدرة اللقاح على تحفيز الاستجابة المناعية الصحيحة ويؤدي إلى مزيد من الالتهاب.

القلق مقابل أعراض لقاح كورونا.. كيف يمكنك التفريق بينهما؟

في الوقت الحالي، لا يوجد تصنيف صحيح للآثار الجانبية بعد التطعيم التي يمكن أن تكون تفاعلية، وأي منها يمكن أن يكون مرتبطًا بالقلق، ومع ذلك، نظرًا لأن مستويات الإجهاد المرتفعة تغذي الاستجابة الفسيولوجية الداخلية التي تؤدي إلى عدد من التفاعلات الوعائية المبهمة، يمكن اعتبار بعض الأعراض المبلغ عنها مسببة للقلق، وليست مباشرة من اللقاح، وفقًا لدراسات الحالة، يمكن ربط بعض الآثار الجانبية مثل خفقان القلب وارتفاع معدل ضربات القلب والغثيان والتعب والأعراض العصبية مثل الاهتزاز والضعف والدوار أو فقدان الوعي بالقلق والعصبية الشديدة حول التطعيم، تذكر أن هذه التفاعلات يمكن أيضًا أن تغذيها الظروف الأساسية أيضًا.

بالمقارنة مع هذا، فإن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا والأكثر انتشارًا الناتجة عن إعطاء اللقاح هي التهابية بطبيعتها، مثل الإصابة بحمى خفيفة، وآلام في العضلات، وألم في موقع الحقن، وقشعريرة وضعف (تفاعلات شبيهة بالإنفلونزا).

كيف يمكنك تهدئة مخاوفك؟

لا يتفق الخبراء فقط على أن الوعي والإرشاد المناسب يمكن أن يخفف من بعض ردود الفعل المرتبطة بالقلق، ولكن أيضًا يحد من التردد في أخذ اللقاح.

يمكن أن يؤدي رهاب الإبرة أيضًا إلى رفض العديد من الأشخاص للقاح، لذا فإن محاربة السبب الأساسي أمر مهم، أحد أفضل الأشياء التي يجب القيام بها هو تثقيف نفسك حول كيفية عمل اللقاحات، وكيف تفوق الفوائد السلبيات، يمكن للأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من الإجهاد أو الذين يعانون من رهاب الإبر أن يعملوا أيضًا مع المستشارين لمحاربة الاستجابات الفسيولوجية التي قد تصيبك أثناء التطعيم.

بعد التطعيم، لمحاربة القلق والآثار الجانبية ذات الصلة، يمكن للمرضى أيضًا تجربة التنفس البطني والتأمل لتخفيف المخاوف.