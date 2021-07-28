دموع حارقة.. «هالة» نامت زعلانة فاستيقظت «مش شايفة»: اتظلمت وقللوا ثقتي في نفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نمت زعلانة صحيت عيني الشمال مش شايفة بيها»، منشور لفت الانتباه بقوة على إحدى المجموعات النسائية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ استغاثت صاحبته ببني جنسها، لمساعدتها والإشارة لها إلى الوجه الصحيحة للتعامل مع المشكلة.

تقول هالة حلمي، صاحبة المنشور الذي حظى باهتمام عدد كبير من الفتيات والسيدات، أنها تشعر بألم شديد في عيناها، عقب ساعت من النوم سبقتها ساعات طويلة من البكاء، وأنها أصبحت تعاني من مشكلة في الرؤية، متسائلة عما يجب أن تفعله للتخلص تلك الآلام، واستعادة رؤيتها بصورة طبيعية مجددًا.

وخضع منشور «هالة» إلى تحليلات من قبل عضوات المجموعة، اللاتي رجحن أن تأثر رؤيتها، ناجم عن البكاء الشديد أو ارتفاع ضغط الدم بسبب الحزن، في حين نصحها البعض بالتوجه إلى طبيب على الفور، حتى لا تفقد نظرها تماما، في حين قررت العديد منهن سرد تجاربهن مع الحزن وتأثيره على صحتهن.

تفاصيل إصابة أزمة هالة

تحكي هالة حلمي، 24 عاما، من الإسكندرية، لـ«هن»، تفاصيل ما مرت به خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن شعورها بالحزن نتيجة تراكم المشكلات، وصل بها للانهيار من البكاء قبل النوم لفترة طويلة، لتتفاجأ بما حدث فور استيقاظها، قائلة: «أوحش حاجة لما تكوني نايمة فاقدة الأمل في كل حاجة، ومن كتر الأيام اللي عيطت فيها، نمت امبارح وأنا حاسة جوايا بوجع وقهر الدنيا كلها، قومت لقيت زغللة، وعيني بتدمع لوحدها، ووجع جامد».

وبدأت «هالة» رحلة مع الأطباء لعلاج عينيها، موضحة: «روحت الصيدلية أخد قطرة، بس برده حسيت بنغمشة في عيني، والرؤية مش شايفة أوي، ونصحني الصيدلي أتوجه للدكتور»، مضيفة: «بعد الكشف عرفت أن عندي جفاف في العين، بسبب كثرة العياط، والتهبات أدت لضعف شبكية عيني».

واختتمت الفتاة العشرينية: «كل ده بسبب زعل، وشخص أفقدني ثقتي بنفسي، كنت احتمال أوصل للإصابة بجلطة، وكان ممكن أفقد عيني، وفي الآخر الزعل مكانش هيفدني بحاجة، ولا كان هيرجعلي عيني».

أضرار البكاء قبل النوم

يرصد «هن» في السطور التالية، أضرار البكاء قبل النوم، وفقًا لما أورده موقع «health line»، و«psychology today»، وهي على النحو التالي:

- اضطراب النوم.

- السكتات القلبية.

- التأثير على الرؤية.

- التوتر والاكتئاب.

- سوء الحالة النفسية.

- الإصابة بالقولون العصبي.