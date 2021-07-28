قصة هاجر أحمد مع مسابقة «أجمل وجه في العالم»: خسرت اللقب بسبب مايوه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأناقة وإطلالة هادئة، احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد، بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما والفنانين، وظهرت العروس بإطلالة ملكية بفستان أبيض من الستان، أوف شولدر من الكتف، ومفتوح من منطقة الصدر والقدم اليسرى، وأكملت إطلالتها بطرحة طويلة من الدانتيل، لتلفت أنظار الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تتصدر محركات البحث «جوجل».

واعتمدت العروس هاجر أحمد، على الماكياج الهادئ، الذي تناسب مع إطلالتها، ونسقت إكسسورات من عقد وحلق.

ويُقدم هن خلال السطور التالية، لقطات من حياة أحدث عروس في الوسط الفني هاجر أحمد، وقصة خسارتها لقب «أجمل وجه في العالم» بسبب مايوه.

صدفة لم تكن في الترتيب والحسبان، قادت الفنانة هاجر أحمد، التي تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل، للمشاركة في مسابقة ملكات الجمال، أثناء تواجدها في أحد شواطئ الإسكندرية، بل فازت بلقب «Miss Eco Egypt» التي تهدف للترويج السياحي والبيئي في 2016.

حصدت العروس الشابة هاجر أحمد، آنذاك، على اللقب ومثّلت مصر في مسابقة «أجمل وجه في العالم» بأمريكا، لكن لم تستطع الاحتفاظ باللقب، إذ خسرته بسبب رفضها ارتداء المايوه، ما جعل رصيدها من العلامات ينخفض، لكنها أصرت على موقفها، واكتفت بوجودها ضمن اللائحة الشرفية في أجمل 10 وجوه عالميا، وفازت بلقب «miss congeniality»، بتصويت الجمهور والمتابعين.

وعلقت الفنانة هاجر أحمد، أثناء استضافتها ضمن فريق عمل مسلسل «أحسن أب»، التي شاركت فيه خلال السباق الرمضاني، مع الفنان علي ربيع، على ما يخص خسارتها اللقب، أثناء استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: «لما دخلت مسابقة ميس إيجيبت، وشاركت في مسابقة أجمل وجه في العالم، خسرت اللقب، لأن كان فيه جزء من المسابقة لازم ألبس بيكيني، ودرجاتي قلت بسبب ده».