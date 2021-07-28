احترس من هذه الأعراض الخمسة لـ كورونا إذا تلقيت جرعتي التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لم يعلمنا فيروس كورونا أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء القناع فحسب، بل سلط الضوء على الحاجة للحصول على لقاحات كوفيد، ومع ذلك، فإن الحصول على اللقاح لا يعني أنه لا يمكنك الإصابة بالفيروس، لكن يعتقد الخبراء أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى خفيفة وأقل عرضة لخطر الاستشفاء.

ما هو اختراق العدوى؟

تحدث عدوى الاختراق عندما يصاب الشخص بفيروس SARs-COV-2 حتى بعد التطعيم الكامل، يبقى الشخص إما بدون أعراض أو يصاب بأعراض خفيفة إلى متوسطة، في بعض الحالات، يمكن للفرد أن يستسلم للفيروس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على الرغم من وجود حالات عدوى اختراق، يُقال إنها نادرة جدًا وأن الأشخاص المصابين أقل عرضة للإصابة بالمرض.

في إطار ذلك يجب أن تحترس من هذه الأعراض الخمسة لـ كوفيد إذا تم تطعيمك بالكامل، وفقا لموقع timesofindia.

الأعراض التي يجب الانتباه لها في الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل

في حالة إصابة شخص تم تطعيمه بالكامل بالفيروس وظهرت عليه الأعراض، وفقًا لدراسة أعراض ZOE COVID التي تتعقب آلاف الأعراض عبر استخدام أحد التطبيقات، فهناك بعض الأعراض الشائعة التي تم الإبلاغ عنها.

- صداع

- سيلان الأنف

- العطس

- التهاب الحلق

- فقدان حاسة الشم

وفقًا للدراسة، "الأعراض" التقليدية "السابقة كما تم توضيحها، مثل فقدان الشم، وضيق التنفس، والحمى تحتل مرتبة متدنية في القائمة.

وأضافت الدراسة: "السعال المستمر يحتل الآن المرتبة الثامنة إذا كان لديك جرعتان من اللقاح، لذلك لم يعد المؤشر الأعلى للإصابة بـ كوفيد".

هل الأعراض عند الأشخاص الملقحين بالكامل أقل حدة؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من النادر جدًا أن يعاني الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل من أعراض حادة من كورونا، الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح هم أقل عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، ومع ذلك، فقد أوضحوا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يعانون من عدوى شديدة، ويتم نقلهم إلى المستشفى ويواجهون خطر الموت.

هل يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم نشر كورونا؟

يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أن يصابوا بالفيروس ويمكن أن ينشروه أيضًا، ولكن وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، لا يقتصر الأمر على تلقيح الأشخاص المعرضين لخطر أقل بكثير للإصابة بفيروس كورونا، بل هم أيضًا أقل عرضة لأن يكونوا حاملين للفيروس بدون أعراض، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه نادر جدًا، لنقل المرض، يحتاج المرء لامتلاك نسبة عالية من الفيروس في الجسم، وفقًا للخبراء، بالنظر إلى أن اللقاح يقلل من قدرة الشخص على تحمل حمولة فيروسية عالية من العدوى، فمن غير المرجح أن يصبح الأفراد الذين تم تلقيحهم حاملين صامتين.

من هو أكثر عرضة للإصابة بالعدوى؟

أشارت التقارير إلى أن النساء وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص الذين يعانون من حالات سابقة من الربو وعدوى الرئة الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بعد التطعيم، في دراسة أجراها فريق تطبيق دراسة الأعراض ZOE ، تم الكشف أيضًا عن أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، ويعانون من السمنة، هم أكثر عرضة للإصابة بعد الحصول على لقاحاتهم.