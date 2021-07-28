المونوكروم أبرز صيحات موسم ما قبل خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:48 مساءً - قدّمت دور الأزياء العالمية مجموعاتها لموسم ما قبل خريف 2021، وهو موسم انتقالي يحمل الكثير من الصيحات التي تلائم أجواء معتدلة، لا حارة ولا باردة. وقد كان لافتاً حضور الثنائي الأبيض والأسود في معظم العروض لينبئنا بإطلالات مونوكروم أنيقة في الموسم المقبل.

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إطلالات مونوكروم لموسم ما قبل خريف 2021



كريستيان سيريانو Christian Siriano

كريستيان سيريانو Christian Siriano



بأسلوب أرستقراطي فاخر، قدّم المصمّم كريستيان سيريانو Christian Siriano فستاناً باللون الأبيض والأسود مؤلفاً من قسمين ملتصقين. القسم السفلي عبارة عن تنورة بقصّة حورية البحر باللون الأبيض مع ذيل قصير، أما القسم العلوي فهو على شكل توب طويلة مفتوحة من الأمام ، وقد نسّق مع الإطلالة قبعة Fedora لمزيد من التميّز.

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كارولينا هيريرا Carolina Herrera

كارولينا هيريرا Carolina Herrera

دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera بدورها قدمت فستاناً قصيراً بتقليمات من اللونين الابيض والأسود، يتميّز بقصّته الناعمة والبسيطة التي تناسب مشاوير النهار والسهرات في الوقت نفسه. ويأتي الفستان مزيّناً بعقدتين عند الجيوب مصنوعتين من الساتان الأسود.

ألكسندر ماكوين Alexander McQueen

ألكسندر ماكوين Alexander McQueen



تصميم لافت قدّمته علامة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen عبارة عن فستان بكتفين منفوختين، تزيّن رسومات متعدّدة. هذا الفستان يتميّز بتصميمه الذي يناسب مختلف مناسباتك. يمكنك أن ترتديه خلال غداء أو عشاء مع الصديقات، وأن تنسّقي معه بعض الإكسسوارات اللافتة. كما بإمكانك أن تختاريه لإطلالة العمل مع إكسسوارات كلاسيكية باللون الأسود.

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بالمان Balmain

بالمان Balmain



الثنائي الأبيض والأسود من أكثر الألوان التي تعشقها دار بالمان Balmain وتقدّمها بشكل مميّز. وقد اختارت في مجموعة ما قبل خريف 2021 أن تضفي لمسة كلاسيكية أنيقة على إطلالة السيدة فقدّمت تصميمين الأول عبارة عن فستان أبيض بطول متوسّط مع بليزر أسود. أما الثاني فمؤلف من سروال ضيّق باللون الأسود مع سترة بليزر بيضاء وتوب من الصوف الناعم مقلّمة بهذين اللونين.





شانيل Chanel

شانيل Chanel



من وحي ملكات القصور، اختارت دار شانيل Chanel هذا التصميم الأنيق المؤلف من قميص أبيض مزيّن بالكشكش مع تنورة طويلة ومنتفخة من الساتان الأسود ويأتي حزام الوسط مرصّعاً بالكامل بالأحجار الملوّنة اللامعة. وقد اختارت العلامة أن تُكمل فخامة الإطلالة من خلال إكسسوار الفوال على رأس العارضة.