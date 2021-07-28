"ديور" تقدّم مجموعة خريف-شتاء 2021-2022 للنساء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:48 مساءً - تكشف الدار النقاب عن الحملة الخاصة بمجموعة "ديور" Dior للألبسة الجاهزة للنساء لموسم خريف - شتاء 2021-2022، مستكشفةً عالم القصص الخياليّة الساحر. تشكك هذه العوالم الخيالية، بشبكة من الرموز، في الأنماط السائدة وتتحدّاها من خلال الإبداع الدائم التجدّد، مُرتقيةً بالمخيّلة إلى مستويات غير مسبوقة. كدعوةٍ لإثبات الذات، تكشف الإطلالات التي صمّمتها "ماريا غراتسيا كيوري" لـ"ديور" Dior عن تفاعل التحوّلات التي تجمع ما بين الذكريات والمستقبل.

من خلال عدسة "إليزافيتا بورودينا"، تجسّد عارضات الأزياء الروح العصرية لهذه القامات المُحاطة بالغموض، بينما أُعيد ابتكار أيقونات الدار، على غرار سترة "بار" Bar أو حقائب "ليدي ديور" Lady Dior و"ديور بوك توت" Dior Book Tote من خلال حوار جمالي لا مثيل له. تسلّط هذه السلسلة من الصور الضوء على شعارات ورموز "ديور" Dior، مشكّلةً تركيبات مرهفة ومجرّدة، مثل نمط "كاناج" المضّرب المُعاد تصميمه ونقشة الفهد، أو الأوشحة التي لا تُقاوم بطابع الستينيّات.

تضمّ مجموعة "ديور" Dior للألبسة الجاهزة للنساء لموسم خريف - شتاء 2021-2022 مجموعة من الألوان كالأحمر، والأزرق والرمادي، العزيزة على قلب السيد "ديور" Dior، بينما يتم كشف النقاب عن طبقات التول على فساتين السهرة. فمن خلال هذه التحوّلات الرسومية، تنبثق أنوثة معاصرة، فريدة ومتحرّرة أكثر من أي وقت مضى.