عطور صيفية تناسب رحلات الشاطئ

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:48 مساءً - تتطلب أيام الصيف الحارة روائح صيفية باردة، وعلى الرغم من أنه ليس من الضروري تماماً تبديل عطرك مع الموسم، فإن هذه العطور الجديدة ستمنحك سببًا للقيام بذلك بالضبط. فنحن عادة نختارالطبقات المنعشة لتحل محل النوتات الخشبية العميقة التي كانت تدفئنا طوال فصل الشتاء.
تتناسب هذه العطور الجديدة المركبة من الأزهار الكلاسيكية المنعشة والنفحات الحمضية التي تضيء على الفور مزاجك. هناك روائح، منعشة، محيطية تقود عقلك مباشرة إلى الشاطئ.
إن المزيج المتوازن من الحلو والطازج وعبق الزهور مشرق بدرجة كافية ليتم ملاحظته ،إن هذه الروائح الجديدة المنعشة ستنقل حواسك إلى حالة من الانتعاش مثل الإجازة - حتى لو كنت في المنزل.
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تعرّفي على مجموعة العطور الصيفية الخاصة بك:
عطر Bath & Body Works Sunshine Mimosa
عطر Salvatore Ferragamo Giardini di Seta
عطر Tom Ford Soleil Brulant Eau de Parfum
عطر Dior Tobacolor Eau de Parfum
عطر Juicy Couture Oui Splash Eau de Parfum
عطر Jafra Eau d'Arômes Sunshine Eau de Toilette
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