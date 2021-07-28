من هو الفنان رامي دياب خطيب صوفينار الجديد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الراقصة الأرمينية صوفينار، خطبتها من خلال مقطع فيديو، نشرته خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت بمايوه سباحة أبيض اللون، مع كاش مايو بنفس اللون، وهي تجلس على حافة حمام السباحة، ويقترب أحد الأشخاص من داخله باتجاهها، ليخرج مُقدمًا لها خاتم الخطبة، قبل أن يُقبل يدها، وكتبت الراقصة على الفيديو: «هنقول مبروك».

وعلى الفور أثار المقطع جدلًا واسعًا بين متابعي صوفينار، إذ انقسمت التعليقات بين مهاجمي الراقصة، وخطيبها، متسائلين عن هويته، وبين التعليقات التي امتلأت بعبارات التهاني والمباركات.

أبرز المعلومات عن الفنان رامي دياب

- فنان صاعد يُدعى رامي دياب.

- شارك في بعض الأعمال الفنية من قبل، على رأسها مسلسلات: «الأبواب المغلقة» و«البارون».

- يعمل «بلوجر» ويعد ضمن مشاهير «السوشيال ميديا».

- يتابعه أكثر من 26 ألف متابع على تطبيق «إنستجرام».

- لديه ما يقرب من 100 ألف متابع عبر منصة «تيك توك».

- تعرض لانتقادات لاذعة فور نشره فيديو خطبة صوفينار عبر حساباته الشخصية.

- يكسب من خلال نشر الفيديو الواحد عبر «تيك توك»، بين 55 دولار (863 جنيه مصري)، و99 دولار (1460 جنيها)، وفقًا لموقع «influencermarketinghub».