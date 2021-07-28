«لبست جوزي حجاب».. ريم وبربري على خطى أحمد حسن وزينب: مقالب بتكسبهم ملايين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح تطبيق الفيديوهات «يوتيوب»، منصة مغرية للأزواج لكسب الأموال، من خلال بث تفاصيل حياتهم الشخصية والزوجية، أو تصوير مقالب وتحديات ساخرة، لجلب أكبر عدد ممكن من المشاهدات التي تدر عليهم أرباحا مالية فيما بعد.

وخلال الأيام الأخيرة، ذاع صيت زوجين على «يوتيوب»، يسيران بقوة على خطى اليوتيوبرز الشهير أحمد حسن وزينب، يدعا «ريم وبربري» اللذان دشنا قناتهم على موقع الفيديوهات الشهير، لتصوير أدق تفاصيل حياتهم، وخطوط سيرهم اليومية، بهدف التربح.

من هم ريم وبربري؟

- أعلنا زواجهما منذ 5 سنوات، وبدأت رحلتهما مع بث مقاطع الفيديو، بعد مرور 3 سنوات من الزواج.

- بُثت أول مقاطع فيديو لهما منذ عامين فقط، ولم ينشرا حينها سوى 7 مقاطع فقط.

- بعد غياب عام، عادا مجددا لبث مقاطع الفيديو، لكن بصورة غير مستمرة.

- كثف الزوجان نشاط تصوير مقاطع الفيديو، التي لا تحمل محتوى سوى المقالب وتصوير الحياة الشخصية، منذ عام فقط.

- صور الثنائي العديد من مقاطع الفيديو التي توثق تفاصيل حياتهما، وبعض المقالب، التي على رأسها ارتداء الزوج للحجاب، ليحاكي اليوم كما تعيشه زوجته والعكس.

- لديهما أكثر من نصف مليون مشترك عبر يوتيوب.

- يتابعهما أكثر من 170 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يحققان أرباحا شهرية تتراوح بين 177 دولار، حتى 12.300 دولار، أي مايعادل 12.091 ألف جنيه، حتى 193 ألف جنيه.

- إجمالي أرباحهما السنوية بين 9300 دولار، حتى 148 ألف دولار، أي مايعادل 146 ألف جنيه، وحتى أكثر من 2 مليون و300 ألف جنيه مصري.