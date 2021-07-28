الامارات | مصر..توقيف جراح تجميل شهير تسبب بأخطاء«قاتله» سمسارته زوجة لاعب كرة في «نادي قمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..توقيف جراح تجميل شهير تسبب بأخطاء«قاتله» سمسارته زوجة لاعب كرة في «نادي قمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مصادر مسؤولة إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض، على جراح تجميل شهير، اشارت له بالأحرف الاولى من اسمه و يدعى «م.غ»، عقب إجرائه عددا من العمليات الجراحية التي تسببت في عدد من الأخطاء الطبية أخيرا.

وقالت المصادر، لصحيفة «الوطن»، إن التهمة الموجة للدراج الشهير هي إدارة عيادة بدون ترخيص، والتسبب في أخطاء طبية كادت أن تودي بحياة المرضى للخطر، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء تلقت عددا من الشكاوى ضد الجراح بعد تحرير محضر رسمي ضده.

وكشف مصدر مسؤول بنقابة الأطباء أن الجراح اشتهر نتيجة الترويج له عن طريق إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، عاونته في إغراء بعض السيدات من أجل إجرائه عمليات تجميل لهن مقابل حصولها على نسبة من المريض والطبيب.

وأشار المصدر إلى أن زوجة اللاعب السابق الذي ينتمي لنادي قمة شهير عملت مع الجراح في مهنة «السمسرة الطبية» بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي.

وطالب المصدر بأن تتضمن عملية القبض على الجراح ضرورة اتهام زوجة اللاعب التي تعاونه وقامت بدور تسويقي كبير له خلال الفترة الماضية مما كان له بالغ الأثر في وقوع عدد من الضحايا المرضى في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرا.

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