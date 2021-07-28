"لو ابنك زنان وبيحرجك قدام الناس".. 8 طرق للتعامل معه بطريق صحيحة وعلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعاني نحو 15٪ -20٪ من الأطفال الذين يبكون في الأماكن العامة والتجمعات الاجتماعية.

والتعامل مع هذه الأطفال يتطلب جهدًا كبيرًا وصبرًا من الوالدين للحفاظ على استقرارهم العقلي، قد يكون الأمر مرهقًا ولكنه مجزٍ للغاية بمجرد أن تبدأ أساليبهم في الدفع.

ونقدم لكم في السطور التالية بعض النصائح التي قد تساعد الآباء على فهم المشاعر الشديدة للطفل الحساس بشكل أفضل، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside"

1- كن متعاطفا وتحدث معهم:

إذا كان طفلك يعاني من اضطرابات عاطفية في الأماكن العامة، فلا تحاول قمع مشاعره بإخباره بالتوقف عن الزن، تقبل تلك المشاعر وتحدث مع طفلك عنها.

اجلس بجانبهم وحاول فهم سبب شعورهم بالطريقة التي يشعرون بها، لكن لا تحاول تقديم حل سريع، ما يمكنك فعله هو تعليمهم كيفية التعامل مع عواطفهم عندما يكونون في الأماكن العامة حتى لا يخلقوا مواقف غير مريحة لك.

2- دعهم يعرفون أن التعبير عن المشاعر لا بأس به:

سيجر العديد من الآباء أطفالهم إلى مكان خاص إذا بدأوا في البكاء وخلقوا مشهدًا غير مرغوب به في الأماكن العامة، من خلال القيام بذلك، يشعر الطفل أن عواطفه ليست مهمة وأنه يفعل شيئًا خاطئًا.

بدلاً من القيام بذلك، يمكنك الجلوس معهم والتعرف على مشاعرهم وإخبارهم بأن الأمر على ما يرام، حاول التواصل معهم وإظهار أنك تدعمهم بدلاً من التصرف كما يعتقد الناس أنه كل ما يهمك.

3- أشر إلى مظهرهم الخاطئ واقترح بدائل لهم:

قد يتسبب الأطفال ذوو الحساسية العالية في إبعاد الأطفال الآخرين عن تعبيراتهم دون أن يدركوا ذلك، لذلك من المهم أن يوضح الآباء كيف يبدو هذا التعبير، يحتاج طفلك إلى معرفة شكله عندما ينزعج من شخص ما، قد يزعجهم هذا في البداية، ولكن قد يكون له نتائج رائعة إذا واصلت القيام بذلك.

ستكون الخطوة الثانية للآباء أن يقدموا ردود أفعال بديلة، أخبرهم أنه إذا أزعجهم طفل آخر، فيمكنهم فقط الابتعاد أو أخذ نفس عميق طويل، قد يساعدهم العد حتى 10 أيضًا على التخلص من المواقف غير السارة وتنظيم مشاعرهم.

4- تحلى بالصبر وامنحهم وقتهم لوحدهم:

يسارع العديد من الآباء إلى اصطحاب أطفالهم إلى أنشطة متعددة بمجرد دخولهم الحضانة، ومع ذلك، فإن الطفل الحساس يكره الحشود الكبيرة من الأطفال والأنشطة الصاخبة ويفضل البقاء في المنزل أكثر، يمكنك قضاء المزيد من الوقت الفردي معهم في القراءة ولعب أي ألعاب تجعلهم سعداء، لا تقلق بشأن علاقاتهم الاجتماعية لأن الأهم بالنسبة لهم في هذه المرحلة هو الشعور بالقبول ومحاولة اقناعهم بالابتعاد عن البكاء بدون سبب.

5. ساعدهم ببطء في التغلب على مخاوفهم:

إن القيام بشيء مخيف قليلاً هو وسيلة للطفل للتغلب على مخاوفه، ومع ذلك، فهذه عملية حساسة للغاية يجب إجراؤها تدريجياً وبحساسية كبيرة.

إنه لأمر مدهش مدى السرعة التي يتغلب بها الأطفال على مخاوفهم بمجرد استخدام الطريقة الصحيحة. ومع ذلك، يجب أن تتأكد من أن الطفل لا يشعر أن هذا عقاب لأنه ارتكب خطأً.

6- الحصول على حيوان أليف قد يساعد كثيرا.

لقد ثبت أن الحيوانات الأليفة هي الرفيق المثالي للأطفال ذوي الحساسية العالية، هذا لأن الحيوانات الأليفة عادة ما تكون حساسة ورحيمة، لهذا السبب، يسهل على الأطفال التواصل مع صديق من الحيوانات أكثر من التواصل مع صديق بشري يمكن أن يثير مشاعرهم بشكل سلبي، بالنسبة لهم، يمكن أن يوفر الاتصال بالحيوان الفهم الذي يحتاجون إليه في عالم يبدو ساحقًا لهم.

7- إنشاء مساحات آمنة حول منزلك:

الأطفال الحساسون أكثر تقبلاً لبيئتهم ويصبحون هائجين بسهولة تامة، هذا هو السبب في أنه من المهم أن تنشئ مكانًا آمنًا في منزلك حيث يمكنهم معالجة مشاعرهم، يمكن أن يكون هذا مكانًا يمكنهم فيه أداء جميع أنشطتهم المفضلة، أو غرفة نومهم، حيث يمكنهم الاستلقاء وقراءة قصة لهم، اجعلهم يشعرون أنه يمكنهم استخدام مساحتهم الآمنة متى شعروا أنهم بحاجة لأخذ قسط من الراحة.

8- كن لطيفا جدا مع أساليب التأديب:

من المحتمل أن يكون لدى ابنك إحساس قوي بالأخلاق وسوف يعلمك إذا كنت تتصرف بنفاق، كما أنهم سيحكمون على أنفسهم بقسوة إذا لم يلتزموا بالقواعد التي وضعتها في منزلك، لهذا السبب يتعين عليك وضع حدود تنطبق على كل فرد في منزلك، تجنب إصدار الأحكام وتأكد من أن العواقب عادلة ويتم تطبيقها على كل فرد من أفراد عائلتك.