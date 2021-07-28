وفاة شخص كل 30 ثانية بسبب التهاب الكبد.. وتوجه مهم من "الصحة العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتسبب التهاب الكبد في وفاة شخص في العالم كل 30 ثانية.

وقالت منظمة الصحة العالمية قبيل انطلاق فعاليات "اليوم العالمي لالتهاب الكبد" اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة ترغب - إلى حد كبير – في احتواء مختلف أشكال التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، ولكن يجب تحسين التشخيص والعلاج من أجل تحقيق ذلك.

ويعد شعار اليوم العالمي لالتهاب الكبد هذا العام هو "التهاب الكبد لا يمكن أن ينتظر". وتدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى القيام بحملات لفحص المزيد من الأشخاص وعلاجهم.

ويشار إلى أن "التهاب الكبد" هو التهاب يصيب الكبد ومن الممكن أن يؤدي إلى أمراض شديدة في الكبد وإلى سرطان الكبد.

وهناك خمسة أنواع مختلفة من التهاب الكبد الفيروسي، وهي ("أ" و"ب" و"ج" و"د" و"ه") تحدث الاصابة بها من خلال فيروسات غير مرتبطة ببعضها البعض.