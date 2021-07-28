حكاية فيديو متداول لسيدة تضرب زوجها في الشارع: قالها عايز اتجوز عليكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاعتداء سيدة بالضرب على رجل في الشارع، وزعم البعض أن الفيديو جديد، وأنه امتداد لظاهرة العنف الأسري التي ظهرت مؤخرًا.

وبتتبع الفيديو بعد فحصه، تبين أن الفيديو قديم، ويعود تاريخه إلى العام الماضي، بالإضافة إلى أن الواقعة حدثت خارج مصر، وتحديدًا في إحدى المدن الجزائرية.

وبحسب بعض التعليقات على الفيديو، فإن سبب المشاجرة، أن الرجل عرض على زوجته، أن يتزوج من ثانية، بينما اعتبرت زوجته أنه مهلوس ويتناول المخدرات، واعتدت عليه بالضرب، وطلبت منه عدم ذكر مسألة التعدد مرة أخرى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو قصير، ظهر خلاله رجل وسيدة وهما يتناولان وجبة في أحد مطاعم الكشري بمصر، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ ألقت الزوجة طبق الكشري على زوجها أمام الجميع، ثم تركته وهمت بالرحيل، ليقوم الزوج بعدها بفترة قصيرة، وقد أزال عن نفسه بقايا الطعام وخرج من المحل.

وزعم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقطع الفيديو بشكل واسع، أنهما زوجان، والخلاف حدث بعد حديث الزوج وكلماته التي لم تتقبلها الزوجة، فقررت ترك «الترابيزة» وسكب طبق الكشري عليه، وغادرت المطعم.