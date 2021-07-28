ما أسباب آلام البطن المستمرة لدى الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "كيندر" الألمانية أن آلام البطن المستمرة لدى الأطفال لها أسباب عدة مثل التهاب الزائدة الدودية والانسداد المعوي ومرض الفتاق، وهي أمراض تستلزم جميعها الخضوع للعلاج في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه يمكن الاستدلال على التهاب الزائدة الدودية من خلال آلام البطن المستمرة والمتزايدة، والتي تتمركز بمرور الوقت في الجانب الأيمن أسفل البطن، بالإضافة إلى الحمى وفقدان الشهية.

وفي حال الانسداد المعوي، يكون جدار البطن متصلبا، مع إصابة الطفل بالقيء.

أما مرض الفتاق فيمكن تمييزه من خلال وجود انتفاخ في منطقة الأربية (بين البطن والفخذ)، والذي يكون في حجم حبة البندق أو أكبر.