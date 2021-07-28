القصة الكاملة لاتهام أحمد حسن بالتحرش.. ادعاء وصمت وأخيرًا «دي عاوزة تتشهر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ الأمس والجدل مثار حول اليوتيوبر أحمد حسن، بعدما خرجت فتاة في مقطع فيديو تتهمه بالتحرش ومحاولته إقامة علاقة غير شرعية معها، لتطارده حالة من الهجوم على «السوشيال ميديا»، وبعد صمت وتجاهل من اليوتيوبر الشهير قرر الخروج في بث مباشر مدافعًا عن نفسه.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» القصة الكاملة لأزمة اليوتيوبر أحمد حسن، بعدما خرجت فتاة تتهمه بالتحرش.

سما تتهم أحمد حسن بالتحرش

مفاجأة صادمة خرجت بها فتاة تدعى «سما» في مقطع فيديو، تحدثت من خلالها عن تعرضها للتحرش على يد اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، بعدما نشر إعلانا عبر خاصية القصص القصيرة المصورة، على حسابه الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طلب خلاله البحث عن فتاة للعمل كموديل في فيلم قصير.

وذكرت الفتاة في مقطع الفيديو: «هو نزل ستوري عنده، قال إنه عايز بنت لفيلم قصير يكون سنها من 20 سنة لـ35 سنة، فدخلت كلمته وقولت مش هيرد عليا لأن في كتير هيبعتوا.. فهو رد وقولتله أنا 19 سنة ينفع؟، قالي مش مشكلة تمام وابعتي صورك بعتله صوري بدل ما يقولي هتقابليني في مكان عام، قالي انتي جسمك حلو ويعتبر اتحرش بيا لفظيا، فأنا لما لاقيت الكلمة دي قولت لا أنا هجرجره في الكلام تاني، وكل حاجة تبقى واضحة، بعتلي رقمه واتساب وكلمته وبدأت المحادثة من هنا وبعد كده كلمته».

وواصلت الفتاة حديثها، قائلة: «قالي ابعتيلي صورك بالكات فبعت قولت يمكن عايز يشوف من كذا اتجاه، فقالي انتي جسمك أبيض من حياتي، بعد كده قعد يقولي ابعتيلي صورك واتصوري ليا أنا صور خاصة وأنا رفضت، وبعدين قالي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة؟ في مكان عام؟ قال لا النهاردة ومش هينفع في مكان عام، وقالي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهاردة، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت».

أحمد حسن يتجاهل الاتهام: «مشغول بتجهيز حفل أسطوري لبنتي»

ورغم حالة الهجوم التي انطلقت ضد اليوتيوبر أحمد حسن، بسبب فيديو الفتاة «سما»، قرر اليوتيوبر الشهير تجاهل كل هذه الاتهامات ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تحضيرات حفل عيد ميلاد ابنته «إيلين».

وظهر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب برفقة طفلتهما «إيلين» في مقطع فيديو مدته 7 دقائق، عن تجهيزات حفل عيد الميلاد الذي وصفه بـ«الأسطوري»، وتضمن الفيديو كواليس تحضير الحفل: «أجمل بنوتة في الدنيا، عيد ميلادها السنة دي مختلف وإحنا بنصور تحضيرات عيد الميلاد، وجايبين فساتين جامدة جدًا لزينب وإيلين، عشان هنعمل أكبر حفلة عيد ميلاد اتعملت».

وتضمن تجهيزات حفل عيد الميلاد، «البروفة» التي أجرتها زينب وإيلين في ارتداء فساتين الحفل «بقالنا أسبوعين بنعمل الفساتين، الاستايل حلو جدًا وشكلها عروسة باربي، عروسات ديزني»، وانتقل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب في اختيار هدية عيد ميلاد طفلتهما وهي «طقم ذهب»: «الهدية عبارة عن أسورة وخاتم وحلق وكمان السلسلة دي، هنعمل عيد ميلاد أسطوري لإيلين وفوتوسيشن، يارب يكون مودها حلو وبتضحك وبتهزر عشان إحنا عاملين حاجات عظمة».

أحمد حسن يرد على اتهامات الفتاة: عاوزة تتشهر

بعد الجدل والهجوم قرر اليوتيوبر أحمد حسن، الرد على الفتاة لأول مرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر أحمد حسن وزوجته زينب، في بث مباشر «لايف» على «فيس بوك»، ليرد على ادعاءات الفتاة التي اتهمته بالتحرش، قائلًا: «كنا في عيد ميلاد إيلين بنتنا، ولاقينا ناس بتكلمنا إن في بنت بتتهمني بالتحرش، بعد عيد الميلاد لاقيت بنت طالعة في فيديو بتدعي إن أنا اتحرشت بيها».

وأوضح اليوتيوبر الشهير أحمد حسن: «أول حاجة بالنسبة لكلامها معايا على إنستجرام ده مش حقيقي، لأن المحادثة بينا على إنستجرام كانت الساعة 6، وعلى حسب كلامها أنا طلبت منها نتكلم بعدها على الواتساب.. في الإسكرين شوت بتاعة الشات بتاعها، ظهر إن شات واتساب الساعة 4 يعني قبل الإنستجرام، وده أول توضيح».

وتابع «حسن»: «هناك فويس نوت أظهرته بصوتي، لم أنكر أنه صوته، بل هناك توضيح آخر، أنا أرسل صوتي لجميع طالبي الإعلانات للتأكد من هويتي وإرسال المبلغ المالي لي، الرسالة الصوتية اللي أظهرتها الرسالة كانت مُحولة يعني مش عندها، فبالتالي هي أخدت الرسالة المُسجلة من حد تاني».

وواصل اليوتيوبر أحمد حسن أن الفتاة ادعت ذلك لأجل مصلحة شخص ما، بدليل أن جودة الفيديوهات الخاصة بها على قناتها سيئ، أما فيديو اتهامه كان بجودة عالية، مع تواجدها داخل استديو مُخصص للتصوير.

واختتم «حسن» أن الفتاة تريد الشهرة فقط: «البنت دي عاوزة تتشهر، وعاوز تجمع مُتابعين، طبعًا تتكلم على أحمد حسن وزينب عشان تعمل حملة، والشات ملعوب فيه لأن علامة التوثيق ظاهرة جوه الشات، متخلوش حد يضحك عليكم ويشتغلكم، هي عاوزة تتشهر وتتنجم على حسابي وحساب زوجتي وبنتي، حسبي الله ونعم الوكيل».