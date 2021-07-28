وصلة هجوم على قصي خولي بعد خضوعه لعملية «تكساس»: ليه عملت كده «صور»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

انتقد عدد من جمهور ومتابعي الفنان السوري قصي خولي، آخر إطلالاته حيث ظهر بملامح مختلفة في الصور التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد خضوعه بجراحة تجميلية في الفك، وأثار ظهوره جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بتعريض منطقة الفك وتلك العملية معروفة باسم «عملية تكساس».

وهاجم عدد من متابعي الفنان السوري ظهوره الغريب وعلق العديد على هيئة قصي خولي الجديدة، بعدما نشر صورته من إحدى صالات الجيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» ودون عليها: «قصي خولي، مسلسل توتر عالي قريبًا».

وأثار ظهوره بعد خضوعه لـ عملية تكساس الشهيرة غضب متابعيه وتفاعلوا بتعليقاتهم من ضمنها: «الأول كنت أحلى»، «قصي أنت معرض حنكك والله زعلتني انت بتجنن مو محتاج تعمل شي بحالك» «يا عفو الله التكساس مخرب وجهك كتير ليتك ما عملتو يا قصي كنت مبين حلوة كتير هلأ صاير وجهك كتير كتير».

وتداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مقطع فيديو لقصي خولي في ظهوره الأخير من أثناء ممارسته بعض التمارين الرياضية من داخل «صالة جيم» بعدما نشرها الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع «سناب شات».

وكشف «قصي» خلال مقطع الفيديو أنه لم يستطع ممارسة الرياضة بسبب إصابته بكتفه وديسك في الرقبة، مازحًا مع متابعيه مطالبًا بالعثور على طبيب يعطيه حلًا لما يمر به بخلاف حل الخضوع لعملية جراحية، مما أقلق البعض على حالته.

يشار إلى أن العديد من السيدات والرجال يلجأون إلى عمليات تجميل الوجه على طريقة «تكساس» أو من خلال تقنيات أخرى تحدث تغييرًا كبيرًا في ملامحهم بشكل سريع وهي عبارة عن حقن دون ألم وليست لها أعراض جانبية معقدة كما يمكن التخلص منه بسهولة، بحسب ليلى أرفاس أخصائية التجميل التركية.