القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن لينك نتيجة الدبلومات الفنية احصل الآن على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات مع مراعاة كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات انتهت بشكل كامل التي عقدت ورقيا في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم

وحرصت الوزارة، على تسهيل عملية الحصول على النتيجة بشكل سريع من خلال لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، حيث تقدم بوابة التعليم الفني العديد من الخدمات الخاصة بالحصول على النتيجة للطاببمختلف تخصصاتهم الدراسية لذا يستطيع طلبة الدبلومات الفنية التجارية والزراعية والصناعية الحصول عليها بالدخول مباشرة على اللينك.

كما أوضحت بوابة الوزارة أن الهدف العام من التعليم الفني، يتمثل في تأهيل الطلاب على القدرة المحلية والإقليمية والعالمية الخاصة بالمنافسة في السوق حيث يعد التعليم الفني بجميع تخصصاته في مصر أداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة في السوق.

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني للحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2021

كما كشفت الوزارة، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 عقدت في جميع محافظات الجمهورية وشهدت اللجان تأمينًا ومراقبة بمستويات جيدة وجرى التنسيق الكامل مع جميع المحافظات للوقوف على سير أعمال الامتحانات، موضحة أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون معوقات، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب على مدار أيام عقد الامتحانات.

وبينت وزارة التربية والتعليم، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدبلومات الفنية المعملية والعلمية والتحريرية، بلغ نحو 750 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنّ جميع اللجان كانت معقمة جيدا، وجرى توزيع أدوات للوقاية من فيروس كورونا المستجد كالكمامات والمطهرات على الطلاب في اللجان الامتحانية، كما أنّ طلاب الدبلومات الفنية يتاح أمامهم الكثير من الكليات التي يمكنهم الالتحاق بها.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خصصت العديد من غرف العمليات مركزية بهدف متابعة سير أعمال اللجان على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المديريات التابعة لها في محافظات مصر.

وتتيح الوطن للطلاب نتيجة التعليم الفني 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفني رسمياً، حيث بدأ موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات 2021 بالتجهيز من أجل إعلانها بعد قليل حيث ذكرت مصادر من داخل الوزارة، بأنه بعد أجازة عيد الأضحى المبارك سيتم إعلان النتائج لكافة الطلاب، وسيحصل الجميع علي نتيجة الثانوية الزراعية وكذلك الثانوية الصناعية بالإضافة إلي الثانوية التجارية من خلال هذا الرابط.