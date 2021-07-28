استشاري أمراض جلدية: تغير لون البشرة من أعراض متلازمة ما بعد كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، إن بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد، يعانون بعد شفائهم من متلازمة تغير لون بشرتهم إلى درجة لون مختلفة بعض الشيء عما كانوا عليه قبل الإصابة، موضحًا: «بمعنى بنلاقي جسم الإنسان كله بقى غامق شوية عن لونه، أو بمعنى آخر الفتاة ذو البشرة البضاء من الممكن أن تجد نفسها ذو بشرية خمرية».

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، اليوم الثلاثاء، أن السبب وراء ذلك هو بعض الأدوية التي يحصل عليها مريض كورونا، حيث تسبب تلك الأدوية في جفاف الجلد بشكل كبير، وهو ما يجعله يظهر بدرجة لون مخالفة لما يبدو عليها في حالته الطبيعية.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن بعض الحالات التي تستشيره تتعجب من تغير لون بشرتهم بهذا الشكل مع أنهم تقريبا لا يخرجون من منازلهم وشبه لا يرون الشمس، فيدرك أن السبب وراء ذلك جفاف جلدهم بعد تعافيهم من كورونا.

وتابع: «بييجوا بعد الكورونا، تقولك أنا غمقت يا دكتور، مع أني قاعدة في البيت، ومش بس كدا تحت العين كما بيبقى غامق أوي، هالات سوداء».

ونصح «فرج»، من يعانون من هذا الأمر بضرورة اللجوء إلى كريم «ديبي وايت»، ليدهنون به جسدهم لمدة 3 شهور، وبعدها سيبدأون في ملاحظة عودة لون بشرتهم إلى اللون الطبيعي الذي كانوا عليه قبل الإصابة بكورونا.