الامارات | تطبيق على الهاتف يطلعك على حالة القط النفسية

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق على الهاتف يطلعك على حالة القط النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعشق أصحاب القطط التقاط صور لها، لكنّ تطبيقاً جديداً على الهواتف الذكية يضيف لهذا العشق بُعداً جديداً، فالصورة قد تفيد القط فعلياً.

وابتكرت شركة «سيلفستر.إيه آي»، في كالجاري بمقاطعة ألبرتا الكندية، تطبيقاً أطلقت عليه «تابلي»، يستخدم كاميرا الهاتف ليستكشف من ملامح القط ونظرات عينيه وحركاته، وما إذا كان بخير أو أنه ليس على ما يرام ويشعر بالألم.

يستطلع التطبيق شكل الأذن ووضعية الرأس وتضييق العينين، والتوتر المصاحب لوضع الكمامة، والتغير في شكل الشوارب، لاستكشاف ما إذا كان القط يشعر بالضيق أو الحزن. وقالت رئيسة المشروع الذي ابتكرته «سيلفستر.إيه آي»، ميتش بريست، إنه «يساعد أصحاب القطط على معرفة ما إذا كانت حيواناتهم تتألم، عن طريق سلسلة من الصور».

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