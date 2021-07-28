الامارات | نورة الكعبي: الإمارات رائدة في الاقتصاد الإبداعي

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي: الإمارات رائدة في الاقتصاد الإبداعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف بودكاست «دكان شو» وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه المجالات الاجتماعية والثقافية والإبداعية لتعزيز الاقتصاد المستدام بدولة الإمارات. وجاء حديث نورة الكعبي بمناسبة احتفال بودكاست «دكان شو» بالذكرى السادسة لانطلاقه من الإمارات، حيث يعد أحد أشهر وأقدم برامج البودكاست الثقافية والمجتمعية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الكعبي: «أصبح الاقتصاد الإبداعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي، حيث أدركت العديد من الدول أهمية اقتصادات المعرفة. وتعد الإمارات على وجه الخصوص رائدة في هذا المجال حيث تولي الأهمية القصوى للقطاعات الثقافية والإبداعية وتعتبرها رافداً أساسياً لتحقيق اقتصاد مستدام، وتعد الدولة محركاً أساسياً لنمو الصناعات الثقافية والابداعية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، حيث تسهم مكانتها كمركز بارز للابتكار في ازدهار هذه الصناعات بالمنطقة».

موضوعات حضارية

وقال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في شركة «دكان ميديا» عمر توم: «كان هدفنا الرئيس عندما أطلقنا بودكاست (دكان شو) مناقشة الموضوعات الحضارية من منظورنا الثقافي وتصدير المحتوى والقصص الملهمة من الشرق الأوسط الى العالم. ويعد تصدير المحتوى الحضاري من أكثر الأدوات فاعلية وتأثيراً، ونحن في بودكاست (دكان شو) نعمل جاهدين لإثراء المحتوى النوعي الذي يسهم في تكوين صورة إيجابية عالمية عن منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «كانت رحلة هذا البودكاست خلال السنوات الست الماضية ملهمة. أتذكر عندما بدأنا البث لأول مرة، كنا من الأوائل في هذا المجال الذي يشهد حالياً نمواً سريعاً بسبب سرعة انتشاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحرص من خلال برنامجنا على مشاركة المحتوى الهادف والممتع للجمهور، الأمر الذي أكسبه قاعدة جماهيرية ضخمة وجعله من بين المحتويات الصوتية الأكثر جذباً للمستمعين في المنطقة. نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز، الذي تحقق بفضل فريق عملنا المتفوق ومستمعينا المتميزين. إننا نسعى دائماً للتطور والتقدم، ونرحب بالتواصل المباشر مع المستمعين والجمهور».

تفاعل

يقوم بودكاست «دكان شو» بمشاركة المحتوى الحضاري الإيجابي لتمكين جمهوره من التفاعل والتلاقي الثقافي إيماناً منه بأهمية التواصل الحضاري، وقد تم تحميل البودكاست ما يزيد على 2.6 مليون مرة منذ انطلاقه.

واستضاف بودكاست «دكان شو» منذ يناير 2016 أكثر من 120 ضيفاً معروفين من حول العالم، من بينهم مشاهير ورواد أعمال ومدونون، وفنانون، ورسامون، ومؤثرون، وغيرهم، كما نجح البرنامج، بفضل محتواه الثقافي الغني، أن يكون أول بودكاست في العالم يستضيف سلسلة جلسات «TodayAtApple».

وزيرة الثقافة والشباب:

• «أصبح الاقتصاد الإبداعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي».

• «أدركت العديد من الدول في العالم أهمية اقتصادات المعرفة».

• «تعد الدولة محركاً أساسياً لنمو الصناعات الثقافية والإبداعية».

رمزية تراثية

بودكاست «دكان شو» يشير إلى الرمزية التراثية للدكاكين المحلية التي تحمل موروثاً شعبياً عريقاً، وتتعدى كونها متجراً لبيع المنتجات، بل هي وسيلة للتواصل في المجتمع ومناقشة الموضوعات والحكايات اليومية. ويوفر بودكاست «دكان شو»، عبر مقدميه عمر توم، وريم وعكاوي، تجربة بث مبتكرة تطرح المحتوى العصري مع الحفاظ على الموروث الحضاري تحت شعار إيصال صوت الشرق الأوسط إلى العالم.

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