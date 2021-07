الامارات | تكريم الفائزين في مسابقة الإصدار التعليمي من «مايكروسوفت»

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين في مسابقة الإصدار التعليمي من «مايكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت Creative Technology Solutions (CTS) و«مايكروسوفت» حفلاً تكريمياً، احتفالاً بالعمل الإبداعي والمؤثر لطلاب GEMS Education في «مايكروسوفت»، الإصدار التعليمي، وتنويهاً بأربعة من المتفوقين.

بدأ مشروع مسابقة «مايكروسوفت»: الإصدار التعليمي بالشراكة مع CTS التي عملت على تنفيذه، حيث تمكن الطلاب في مدارس GEMS، التي تدير أكثر من 40 مدرسة عبر الإمارات، تمكنوا من استخدام «مايكروسوفت» لتصميم منزلهم المستدام، وقد جاء هذا العمل لنشر الوعي بين الطلاب والمعلمين حول التفاعل والاستقلالية في التعلم التي يمكن للطلاب تحقيقها.

انطلقت المسابقة قبل أسبوع من شهر رمضان 2021، ولاقت حماساً في صفوف مديري المدارس والمعلمين وكذلك الطلاب.

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 750 طالباً، حيث قاموا بتصميم منازل تحترم الموارد، وتعزز استخدام الطاقة والمياه، وتعتمد مواد ذات تأثير منخفض وفاعالية عالية.

قدم الطلاب أعمالهم الفنية في غضون 5 أسابيع، حيث تم اختيار أربعة فائزين من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

فازت بالمركز الأول نزهات مهديات ( The Westminster School - دبي)، أما المركز الثاني فقد حصلت عليه كيرا داس (GEMS Winchester School - دبي)، والمركز الثالث كان من نصيب سواسانث سيلفان وكيلاس سوبيش (GEMS Our Own English High School (للبنين) - الشارقة).

