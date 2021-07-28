الامارات | سطو على محل مجوهرات في باريس والجاني يفر ب 2 مليون دولار على «سكوتر»

شكرا لقرائتكم خبر عن سطو على محل مجوهرات في باريس والجاني يفر ب 2 مليون دولار على «سكوتر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سطا رجل على محل مجوهرات "شوميه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس ثم لاذ بالفرار بسرقته الثمينة مستخدما «اسكوتر ركل» أو الدريجة وهى المركبة الأرضية التى تتحرك بطاقة الإنسان مع مقبض لليدين وصفيحة وعجلات.

وباشر الادعاء العام في باريس التحقيقات في الواقعة بوصفها سرقة باستخدام السلاح.

وأفادت دوائر شرطية بأن اللص كان يحمل معه مسدسا وبأن جريمة السطو وقعت في قلب مدينة باريس. وأفادت تقارير أنه تم سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو (2.37 مليون دولار)

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