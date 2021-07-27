من هو زوج هاجر أحمد.. رجل أعمال ومؤسس شركة سيارات «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة هاجر أحمد بزفافها، على رجل الأعمال أحمد الحداد، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها والفنانين، وبدأ الحفل برقصة تجمع بين العروسين على أنغام أغنية «نشيد العاشقين».

وظهرت الفنانة هاجر أحمد في حفل الزفاف، بفستان أبيض منفوش بإطلالة بسيطة مع طرحة طويلة، من تصميم زهير مراد، كما جاءت تسريحة الشعر والمكياج بسيط للغاية.

ويرصد «هُن» عدة معلومات عن زوج الفنانة الشابة.

من هو عريس هاجر أحمد؟

رجل أعمال يُدعى أحمد الحداد.

يصف نفسه بالـ«ريادي».

مؤسس شركة تجارية كُبرى.

مؤسس شركة سيارات.

لديه أكثر من 2000 متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

لا تجمعه صور بالفنانة خلال خطبتهما، على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقد قران هاجر أحمد

وكانت الفنانة الشابة هاجر أحمد، عقد قرانها قبل قرابة أسبوعين، وخطفت الأنظار بإطلالتها البسيطة، إذ تألقتها بارتدائها جامبسوت بلون الأوف وايت، وجاء الجزء الأعلى منها من الجوبير الشفاف، مرتدية جاكيت طويل بنفس اللون، بتوقيع «Poucy ElShahawy»، مع تسريحة شعر منسدلة غير متكلفة، بتوقيع مصمم شعر المشاهير أحمد منير، مع مكياج ترابي لامع بتوقيع خبيرة تجميل سالي رشيد.

وأثار عقد قران الفنانة الشابة، وقتها، جدلًا كبيرا بسبب التشابه الكبير بينه وبين الفنان تامر حُسني، وفقًا لما تداوله رواد مواقع التواصل، وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور عقد القران، معلقين: «شبه تامر حسني»، و«فيه شبه كبير من تامر حسني».

أعمال هاجر أحمد الفنية

وكانت الفنانة هاجر أحمد شاركت في بطولة مسلسل «أحسن أب» الذي عرض في موسم رمضان الماضي، من بطولة على ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني.