بالأحضان والقبلات ..أول فيديو من حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة الشابة هاجر أحمد بحفل زفافها اليوم الثلاثاء، على رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك بعد أيام من عقد قرانهما بمسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر بحضور عدد من نجوم الفن والأقارب والأصدقاء، ومن المقرر إقامة الحفل بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل المشاهد الأولى من حفل الزفاف حيث ظهر الثنائي وهما يتبادلان الأحضان والقبلات في أول فيديو لحفل الزفاف من داخل حديقة بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وظهرت هاجر أحمد وهي ترتدي فستانًا واسع باللون «الأوف وايت» وتتبادل التهاني مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد الذي ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يرتدي بدلة سوداء اللون.

زخطفت الفنانة الشابة، هاجر أحمد الأنظار إليها، باحتفالها بعقد قرانها، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

وخلال الأيام الماضية احتفلت هاجر أحمد بعقد قراهنا بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور محدود للفنانين والمقربين، وتم ذلك بناء على رغبتها حيث كانت تستعد ليوم زفافها الذي يعقد اليوم بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وبعد أيام من إعلانها عقد قرانها دونت هاجر أحمد عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» آية قرانية «مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

وأضافت: «تم بحمد الله عقد قرآني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كم تحب وترضى».

وتشارك هاجر أحمد الأسبوع في عمل فني جديد بعنوان «زومبي» والذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية التي تميل إلى الرعب، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، وعلي ربيع، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.