أخصائية جلدية: أفضل وقت لاستخدام الليزر لإزالة الشعر بعد البلوغ

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة شريهان أبو علي، أخصائي الجلدية والعلاج بالليزر، إنه يجب قبل التفكير في عملية إزالة الشعر بالليزر، تحديد النوع المناسب للجلد، بجانب التأكد من أن الشعر مكتمل النمو، لأن الليزر لن يؤثر في الشعر غير مكتمل النمو بمدة تصل إلى 3 أسابيع من آخر مرة تم إزالة الشعر منها.

وأضافت «أبو علي» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية«dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه يجب التأكد من عدم وجود حساسية، وكذلك انضباط الهرمونات، لأن عدد كبير من الأشخاص يقومون بإزالة الشعر من الجسم بسبب مشكلات لديهم في الهرمونات، ولكن بسبب عدم استشارة الطبيب قد يعود مرة أخرى الشعر.

وأكدت أخصائي الجلدية والعلاج بالليزر، أن الدولة لا تسمح باستخدام الليزر إلا من جانب أطباء الجلدية فقط، حيث يحصل الشخص على إجازة استخدام الليزر وأمان الليزر، لأن الجلد عضو رقيق ويضم ملايين الخلايا، وأي ضرر يصيبها يؤثر في مناطق مختلفة في الجسم.

وأوضحت أنه يتم تقسيم الجلد إلى 6 أنواع حسب لون البشرة وسمك طبقة الجلد، مبينة أن هناك أجهزة حديثة حاليا تناسب جميع البشرات، مشيرة إلى أن أصحاب البشرة الفاتحة هم أكثر الأشخاص المناسبين لعمليات الليزر، أما أصحاب البشرة الغامقة يجب التعامل معهم بحرص أكثر حتى لا تحدث بقع في الجسم.

وأشارت أخصائي الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن الليزر يمكن استخدامه من سن سنة واحدة إلى ما لا نهاية، لكنه يفضل إزالة الشعر بعد سن البلوغ، حتى تكون الهرمونات استقرت، مؤكدة أن الليزر لا يسبب ضررا على الأطفال أو الحوامل.