رانيا فريد شوقي تحيي الذكرى الـ23 لوالدها بصور نادرة: أنا عايشة بيك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، الذكرى الـ23 لوفاة والدها الفنان فريد شوقي، وذلك بنشر صورة نادرة تجمعهما منذ طفولتها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «رانيا» صورة نادرة لهما معلقة عليها: «23 سنة على غيابك عني كلام العالم لا يكفي عشان أوصف حبي ليك مافيش يوم مر عليا وأنت مش معايا أو بتكلم عنك ودعائي ليك لا ينقطع ومن نعم ربنا الكبيرة أوي عليا إني بنتك يا أحن وأطيب وأعظم أب وحشتني أوي مفتقدة حضنك حصن الأمان والسعادة ليا أنا عايشة بيك يا روح روحي الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته».

كما شاركت أيضًا «رانيا» المتابعين بنشر مقاطع فيديو قصيرة تتضمن صور نادرة لوالدها الراحل، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على «إنستجرام».

وتمر اليوم ذكري وفاة فريد شوقي الـ 23، الذي رحل عن عالمنا في نفس اليوم من عام 1998، عن عمر يناهز الـ78 عامًا، ويذكر أنه قبل قرابة شهر من وفاة «ملك الترسو» أعلن التليفزيون المصرى وفاته تحديدًا في يوم 17 يونيو عام 1998، وهو ما تسبب في حالة من اللغط والبلبلة لدى جمهور الفنان الراحل وعائلته التي استقبلت مئات المكالمات الهاتفية حتى استوعبت الخطأ الكبير الذي وقع فيه التليفزيون في ذلك الوقت.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي فى بطولة مسلسل «ولاد ناس»، وكان معها عدد كبير من الفنانين منهم رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق،، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.