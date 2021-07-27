الامارات | فيديو يثير ضجة واسعة في مصر.. حقيقي ام مفبرك لزيادة عدد المتابعين؟ (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يثير ضجة واسعة في مصر.. حقيقي ام مفبرك لزيادة عدد المتابعين؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتداء سيدة على زوجها داخل محل مأكولات شعبية ضجة كبيرة في مصر، حيث قامت السيدة الغاضبة بإلقاء طبق الكشري على زوجها أمام الجميع.

وشكك البعض في صحة الواقعة، بينما زعم آخرون من رواد السوشيال ميديا، أنها تمثيلية بين الرجل وزوجته، لزيادة عدد المشاهدات.

أحد العاملين بالمحل قال لصحيفة «الوطن» المصرية أن الواقعة حدثت داخل محل كشري في المرج الجديدة، مضيفا: «أحد العمال داخل المحل سرب مقطع الفيديو، وتم تداوله على موقع الفيديوهات «تيك توك»، قبل أن ينتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى».

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