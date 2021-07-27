بفستان ملكي.. هاجر أحمد تتألق في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء مرسي

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط عدد من نجوم الفن وعائلتها، وكانت قد احتفلت بعقد قرانها منذ أيام.

وطلت "هاجر" بإطلالة ملكية مرتدية فستان أبيض مصنوع من قماش الستان، تميز قصته، بأوف شولدر من الكتف وفتحة من الصدر، وبه فتحة كبيرة أيضاً من الرجل اليسرى، وعليه اكستنشن من نفس قماش الفستان، ونسقت معه طرحة طويلة من الدانتيل، وصندل أبيض بكعب عالي.

واعتمدت مكياجاً قوياً، وإكسسورات مكونة من عقد وحلق، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعة.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.