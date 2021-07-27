لماذا تصاب بكوابيس مخيفة عندما تنام ويدك على صدرك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصور هذا السيناريو، تذهب إلى الفراش، وتتقلب وتستدير عدة مرات قبل أن تسترخي أخيرًا في وضع واحد، وتضع يديك على صدرك، وأخيراً تغوص في نوم هادئ، وبعد ذلك، تستيقظ على كابوس مروع أو حلم رهيب.

إذا كان هذا يبدو وكأنه حدث لك - فقد لا تكون مجرد حوادث غير ذات صلة، ولكنها شيء يحتاج إلى بعض الاستبطان، الطريقة التي تنام بها، أو الوضع الذي تميل إلى النوم فيه يمكن أن يكون لهما صلة غريبة بالأحلام التي قد تراودك، وفقا لموقع timesofindia.

لا يقتصر الأمر على وجود علاقة غريبة وخارقة بين الأحلام المخيفة ووضع يد على صدرك أثناء النوم، فمن المدهش أن هذا هو أحد أكثر ظواهر النوم شيوعًا التي يميل الناس إليها، لكن لماذا يحدث هذا؟.. هل هناك ارتباط حقيقي بين الاثنين؟.

طريقة نومك يمكن أن تؤثر على أحلامك

من الحقائق المعروفة أن أحلامنا، وجودة نومنا بشكل أساسي، تتأثر بالعديد من العوامل المختلفة - بما في ذلك التوتر والقلق، يمكن أن يحدث أيضًا أن الأحلام (أو الكوابيس) التي نحصل عليها تتأثر بحياتنا اليقظة، ويمكن أن تظهر في عدد من الأحلام، ومن المثير للاهتمام، على الرغم من أننا نحلم مرات عديدة، إلا أننا في النهاية نتذكر مرة واحدة أو اثنتين إذا كنا محظوظين.

توجد أيضًا نظريات محتملة تشير إلى أن الأحلام التي نتخيلها مرتبطة بكيفية إدراكنا للأشياء عاطفياً، يمكن أن تتأثر الأحلام والكوابيس بشكل كبير بالطريقة التي يتعامل بها دماغنا مع المشاعر أو المحفزات أو الذكريات أو المعلومات المختلفة التي تلقيتها للتو، وبالتالي، بطريقة ما، ما تراه، أو ما تفعله قبل وقت النوم يمكن أن يكون له تأثير كبير.

بطريقة مماثلة، يمكن أن يكون هناك رابط محتمل بين سبب وجود كوابيس لدينا بسبب نومنا بطريقة معينة، يمكن أن يؤدي وضع أيدينا على الصدر إلى إحداث قدر من الضغط على الجسم، وهو أمر غير معتاد في العادة، تذكر، عندما ننام، فإن الجسد ينام أيضًا، بالمعنى الحرفي للكلمة، هناك حد أدنى من الوظائف الداعمة التي يتم إجراؤها، مما يعني أن القلب والرئة والدماغ يعملان بمستوى خالي من الراحة، وبأقصى قدر من الاسترخاء، ومن ثم، فحتى الزناد المذهل يمكن أن يزعجهم ويرفع معدل ضربات قلبهم.

من حالة الاسترخاء المريح، يحاول الجسم التعود على الوزن الزائد الذي يفرضه وضع راحة اليد في حالة من الاسترخاء، يتم تفسير هذا المنبه بسرعة من قبل الدماغ، وبالتالي، يميل إلى التسبب في اختلال التوازن العاطفي، في شكل الأحلام التي تراها.

إليك ما تحتاج إلى معرفته

هناك نظرية أخرى محتملة ظهرت وهي أنه من خلال إحداث الإجهاد، يتم تعطيل تدفق الأكسجين إلى جزء الدماغ الذي يخزن الذكريات ويؤثر على وظائف اللاوعي لدينا، هذا، بدوره، يوقف إنذار الذعر، ويحاول الدماغ تنبيهنا من خلال الصور السلبية، أو الكوابيس في الأحلام.

من المرجح أيضًا أن تحدث الأحلام أثناء دورة نوم حركة العين السريعة، وهي عندما يكون الدماغ أكثر نشاطًا، لذلك، فإن الحالة التي تعيشها، أو الطريقة التي قد تنام بها، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مرئيات الأحلام التي تحصل عليها.

والأكثر من ذلك، تذكر أن ما تمر به في يوم ما، أو تشعر به، أو تفكر فيه قد يؤثر أيضًا على العقل الباطن - وقد يؤثر على أحلامك.

هل يمكن أن يساعد تغيير وضعية نومك؟

الجميع يفضل طريقة أو وضعية للنوم، على الرغم من أنه قد نوقش منذ فترة طويلة، إذا كان هناك شيء مثل وضع النوم "المثالي" على الإطلاق، فهناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن تغيير وضع نومك قد يكون له تأثير تبعي على الأحلام التي تراها، وفقًا للخبراء، قد تخلق أوضاع النوم المختلفة بعض الضغط على أجزاء مختلفة من جسمك وتغرس المشاعر التي تظهر في أحلامك.

في حين أنه من الممكن أن تتغير أحلامك قليلاً (تذكر أنها تتأثر في الغالب بما تعتقده أو تتفاعل معه)، فقد لا يكون من المستحسن دائمًا تحسين الصحة، قد تكون بعض الأوضاع، مثل النوم على بطنك، سيئة وهناك إيجابيات وسلبيات مماثلة مع كل وضعية نوم أخرى.

لذلك، فإن الأفضل هو التمسك بوضعية النوم التي تريحك وتدعم بنيتك الطبيعية وصحة العمود الفقري.

كيفية الحصول على نوم أفضل كل يوم (أو ليلاً)

في حين أنه قد لا يكون هناك وضع نوم واحد يضمن لك أحلى الأحلام أو ينفي الكوابيس المرعبة، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تهدئة جسدك والحصول على نوم مريح.

- استخدم الأدوات المتطرفة 30 دقيقة إلى ساعة قبل موعد النوم.

- لا تنخرط في المحفزات البصرية التي تنشط الدماغ للبقاء مستيقظًا (على سبيل المثال - حاول تجنب أفلام الرعب).

- القليل من الاسترخاء يقطع شوطًا طويلاً، تناول مشروبات مهدئة قبل النوم، وتمدد قليلاً قبل النوم.

- تجنب الكحول والتبغ والأطعمة الثقيلة قبل النوم، بكل الوسائل، حافظ على فجوة بين وقت العشاء ووقت النوم.

- النوم في وضع طبيعي لا يعيق مجرى الهواء، أو يجعلك تشعر بعدم الارتياح أو التوتر.

- العمل على تخفيف مستويات التوتر والقيام بالتأمل إذا كان ذلك يساعد.

-الحفاظ على نظافة النوم.