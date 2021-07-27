"ليه البنت بتحب الأب أكتر؟".. 4 أسباب تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

"البنت بتحب الأب أكتر".. ربما سمعت هذه الجملة كثيرا، فالشائع أن الأطفال من الفتيات يميلون إلى آبائهن أكثر، فما السبب وراء ذلك.

توصلت دراسة شملت 52 أبًا لأطفال تتراوح أعمارهن بين 1-2 سنوات، إلى نتائج غير متوقعة، إذ نظر الباحثون في كيفية تفاعل الآباء مع أطفالهن وإجراء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغتهم، وجدوا أن جنس الطفل له تأثير مباشر على شكل العلاقة، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

قضاء الوقت مع الأب:

يغني آباء البنات ويصفقون معهم أكثر من أبنائهم، في حين أن آباء الأبناء يشاركون أكثر في اللعب الخشن والقوى.

استجابة الآباء للعواطف:

الآباء لديهم استجابة أكبر لوجوه بناتهم السعيدة، لكن آباء الأبناء تفاعلوا أكثر مع تعابير وجههم المحايدة، قد يعني هذا أن الرجال الذين لديهم بنات يستمتعون برؤية وجوه أطفالهن السعيدة أكثر من أولئك الذين لديهم أبناء.

طريقة الكلام:

حتى أن الآباء يتحدثون بشكل مختلف مع أطفالهم، إذ يستخدمون لغة الإنجاز مع الأولاد، لكن مع بناتهن يتحدثون أكثر عن عواطفهم ويستخدمون لغة تحليلية.

ينتبهون لهم أكثر:

الآباء أكثر تفاعلًا واستجابة للبنات أكثر من الأبناء، كما أنهم يولون المزيد من الاهتمام للفتيات وحزنهن، ويمكن أن يساعد ذلك الفتيات على تطوير التعاطف بشكل أفضل، ولكن قد يصبح الأولاد منغلقين عاطفيًا.

كما ترى، فإن هذه التفاصيل والإجراءات التي تبدو صغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة الطفل في المستقبل، بالطبع، يختار كل والد طريقة تربية طفلهما، لكن يجدر بنا أن نتذكر أن نوع الطفل ليس كل شيء وأن الحب أهم بكثير.