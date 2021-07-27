حقيقة زيت الخروع حول تطويل الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:49 مساءً - ما هو زيت الخروع؟ هو زيت نباتي يأتي من بذور الخروع Ricinus communis: هناك طريقتان لاستخراج الزيت من حبة الخروع: الضغط على البارد أو المعالجة الحرارية، فتعرفي على خصائصه ودوره في تطويل الشعر.

ما هي فوائد زيت الخروع للشعر؟

زيت الخروع

زيت الخروع هناك الكثير من الطرق لاستخدامه إذ يعمل مثل زيت تطهير الشعر، ويمنع فقدان الرطوبة و تلاشي اللون، يحسن الشعر بشكل طبيعي من خلال كونه مضاداً للبكتيريا ومضاداً للالتهابات. هذا الزيت له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تساعد على منع قشرة والتهابات فروة الرأس. كما أنه يساعد على تحسين نموه، يكافح تقصف الأطراف، ويساعد في معالجة التقصف وتطويل الشعر. هذا يجعل زيت الخروع مثالياً لأي شخص لديه شعر خفيف وقصير أو جاف.

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هل يساعد زيت الخروع حقاً في نمو شعرك؟

يساعد زيت الخروع بالفعل على تسريع نمو الشعر وهناك دراسات عديدة توضح التأثير المباشر لزيت الخروع على نمو الشعر. ومع ذلك، هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أنه من المؤكد أنه يمكن أن يلعب دوراً غير مباشر في المساهمة في النمو الصحي للشعر. إذ يزيد حمض الريسينوليك الموجود في الزيت تدفق الدم في فروة الرأس، مما يعزز صحة الشعر ونموه، كما أنه يساعد في نمو الرموش.

وصفة تطويل الشعر من زيت الخروع:

وصفة تطويل الشعر من زيت الخروع وزيت جوز الهند

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التّحضير والاستخدام:

اخلطي الزيوت بشكل جيد.

وزعي الخليط على كامل الشعر، ودلكي فروة الرأس لمدة تصل إلى 5 دقائق.

يغطّى شعرك بقبعة الاستحمام لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك باستخدام الشامبو والماء الفاتر.

كرّري هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة شهر أو شهرين لتطويل الشعر بشكل سريع.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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