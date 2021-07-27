فساتين خطوبة من وحي نجمات السجادة الحمراء

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:49 مساءً - شهدنا مؤخراً فعاليات أحد أكبر المهرجانات السينمائية العالمية في مدينة كان الفرنسية والتي توافدت إليها نجمات عالمية بكامل أناقتهن. ولفتتنا الفساتين التي تألقن بها والتي بإمكانك أن تستوحي منها إطلالتك في حفل الخطوبة.
فستان أميري من كوكو روشا
إذا كنت تعشقين الإطلالات الفاخرة فحتماً سيعجبك هذا التصميم الذي اختارته عارضة الأزياء الكندية كوكو روشا Coco Rocha وهو تصميم فاخر من دار ديور Dior يمكنك أن تختاريه لحفلة خطوبة في مكان ضخم، لأن حفلات الخطوبة داخل المنزل تحتاج إلى تصميم بحجم ناعم وعملي.
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فستان بقصّة الحورية من كارن وازن
تعتبر الفساتين ذات قصّة الحورية من أكثر التصاميم التي تختارها الفتيات سواء في حفلات الخطوبة أو الزفاف. ولعلّ هذا الفستان الذي ارتدته المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي كارن وازن من تصميم طوني ورد Tony Ward، قد يكون خياراً مثالياً لك إذا كنت تعشقين هذه القصّة. ولكن عليك أن تتأني في اقتناء هذا التصميم، إذا لا بد أن يتناسب مع شكل جسمك وقوامك خاصة أنه من التصاميم التي تظهر عيوب الجسم بسهولة.
فستان أحمر جريء من روز بيرترام
لا يختلف اثنان على التأثير الجريء الذي يضعه اللون الأحمر على إطلالاتك. فإذا كنت صاحبة شخصية قويّة، ترغبين في لفت الأنظار إليك يوم خطوبتك، ما عليك سوى أن تختاري هذا الفستان الذي تألقت به عارضة الأزياء البلجيكية روز بيرترام Rose Bertram من تصميم طوني ورد والذي يتميّز بقماشه اللامع وتطريزاته الغنيّة. يمكنك أن تنسّقي معه مجوهرات من الذهب الأبيض أو الأصفر والمرصّعة بأحجار الماس المتوهجّة.
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فستان باللون الأسود الكلاسيكي
يبقى اللون الأسود سيّد الألوان من دون منازع، فلا لون آخر يستطيع أن ينافسه بالأناقة والفخامة. يمكنك أن تستوحي إطلالتك في يوم خطوبتك من النجمة جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain التي اختارت تصميم مميّزاً من مجموعة ديور كوتور Dior Couture لخريف 2019.
كما بإمكانك أن تعتمدي تصميماً أكثر بساطة كالفستان الذي ارتدته كارلا بروني من دار سان لوران Saint Laurent.
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