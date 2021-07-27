«أنا جاية الدنيا اتدلع».. هجوم على فيفي عبده بسبب رسالتها للمتابعين: بقيتي جدة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها، وهي توجه رسالة للمتابعين في أحدث ظهور لها.

وذكرت «فيفي» في مقطع الفيديو: «يا جماعة وحشتوني وأنا قلتلكم أنا جيت الدنيا دي عشان أدلع وأتمنى من الله والعيون الحلوة إن أنا أدلع ويا رب إذا كان ليا عمر تاني أدلع فيه يا رب إن شاء الله بحبكم جداً وأتمنى أن أنتم بأمر الله تدعولي إن أنا أعيش حياة حلوة وسعيدة أنبسط بيها عشان أنا منبسطش بحياتي».

وتابعت فيفي عبده في رسالتها: «أنا دلوقتي هبتدى انبسط بحياتي، أرجوكم تدعولي إني انبسط وأبقى كويسة في حياتي وإن شاء الله تعدى عليا أيام كويسة».

وأثارت رسالة فيفي عبده تفاعل بين متابعيها في التعليقات: «أنتم ليكم الدنيا وإحنا ليا الآخرة، ربنا يهدي، تدلعي ايه بس يا فوفا أنتي بقيتي جدة خلاص، اتقي الله في نفسك بقى، اتقي يومًا ترجعين فيه إلى الله، اتهدي».

فيفي عبده تحتفل بتخرج حفيدتها

كانت الفنانة فيفي عبده، شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فرحتها بتخرج حفيدتها «شهد» من الجامعة.

ونشرت «فيفي» صورة حفيدتها «شهد» معلقة عليها: «ألف ألف مبروك يا حبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا ماعندكيش فكرة أنا فرحانة جدًا أن حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك على التخرج عقبال ما أشوفك أحلى عروسة إن شاء الله».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة بالتهنئة لها «مبروك، عقبال ما تجوزيها، حلوة أوي، ربنا يحميهالك، ماتجوزهالي».