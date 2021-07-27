الإعلامية ولاء هندي تنشر صورة «ديميتري»: ابن بيتسو موسيماني بالتبني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية الرياضية ولاء هندي، صورة لطفل صغير وهو يرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلونه الأحمر التلقيدي مؤكدة أن الطفل يدعى «ديميتري» هو نجل المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق «بيتسو موسيماني» بالتبني.

وحرصت ولاء هندي، على نشر صورة لديميتري بتيشيرت الأهلي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ودونت عليها:« ديميتري موسيماني ابن مدربنا بيتسو موسيماني بالتبني».

وظهر ديميتري للمرة الأولى مع عائلة موسيماني أثناء احتفاله بعيد ميلاده بينما تفاعل عدد من المتابعين بعد رؤيتهم لديميتري وتأكدهم أنه نجله بالتبني حيث جاءت تعليقاتهم: «وفرت عليا كتير كان عندي فضووول اعرف ده مين»، «كنت عايزة أسأل مين ده لما شوفته في عيد ميلاد موسيماني»، «إنسان فعلا والإنسانية والرحمة لا تشترى».

وتداول عدد من جمهور النادي الأهلي على مواقع السوشيال ميديا أمس، صورا وفيديوهات أظهرت المدير الفني للفريق ولاعبي النادي خلال حضورهم حفل زفاف لاعب الفريق حمدي فتحي.

وشهد حفل زفاف حمدي فتحي حضور عدد كبير من اللاعبين والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومحمود كهربا ومحمد شريف ومصطفى شوبير.

واحتفل مساء أمس، حمدي فتحي لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي بزفافه على زوجته روان كامل، في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس الخامس بحضور نجوم الفريق الأحمر، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، زحسام البدري مدرب منتخب مصر وجهازه المعاون.

وحرص حمدي فتحي على وارتدى بدلة بيضاء اللون كما ظهر وهو ممسكًا باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف.

وكان حمدي فتحي أعلن عن خطبته على روان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب وبعض زملائه.