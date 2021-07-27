أحمد حسن وزوجته زينب يردان على اتهامه بالتحرش: عاوزة تتشهر وتتنجم على حسابي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد الجدل الذي أثير منذ الأمس، حول مقطع فيديو لفتاة تدعى «سما» تتحدث عن تعرضها لمحاولة تحرش من اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، ورغبته في علاقة غير شرعية معها، بحسب الفيديو، قرر اليوتيوبر الشهير الرد على الفتاة لأول مرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر أحمد حسن وزوجته زينب، في بث مباشر «لايف» على «فيس بوك»، ليرد على ادعاءات الفتاة التي اتهمته بالتحرش، قائلًا: «كنا في عيد ميلاد إيلين بنتنا، ولاقينا ناس بتكلمنا إن في بنت بتتهمني بالتحرش، بعد عيد الميلاد لاقيت بنت طالعة في فيديو بتدعي إن أنا اتحرشت بيها».

وأوضح اليوتيوبر الشهير أحمد حسن: «أول حاجة بالنسبة لكلامها معايا على إنستجرام ده مش حقيقي، لأن المحادثة بينا على إنستجرام كانت الساعة 6، وعلى حسب كلامها أنا طلبت منها نتكلم بعدها على الواتساب.. في الإسكرين شوت بتاعة الشات بتاعها، ظهر إن شات واتساب الساعة 4 يعني قبل الإنستجرام، وده أول توضيح».

وتابع «حسن»: «هناك فويس نوت أظهرته بصوتي، لم أنكر أنه صوته، بل هناك توضيح آخر، أنا أرسل صوتي لجميع طالبي الإعلانات للتأكد من هويتي وإرسال المبلغ المالي لي، الرسالة الصوتية اللي أظهرتها الرسالة كانت مُحولة يعني مش عندها، فبالتالي هي أخدت الرسالة المُسجلة من حد تاني».

وواصل اليوتيوبر أحمد حسن أن الفتاة ادعت ذلك لأجل مصلحة شخص ما، بدليل أن جودة الفيديوهات الخاصة بها على قناتها سييء، أما فيديو اتهامه كان بجودة عالية، مع تواجدها داخل استديو مُخصص للتصوير.

واختتم «حسن» أن الفتاة تريد الشهرة فقط: «البنت دي عاوزة تتشهر، وعاوز تجمع مُتابعين، طبعًا تتكلم على أحمد حسن وزينب عشان تعمل حملة، والشات ملعوب فيه لأن علامة التوثيق ظاهرة جوه الشات، متخلوش حد يضحك عليكم ويشتغلكم، هي عاوزة تتشهر وتتنجم على حسابي وحساب زوجتي وبنتي، حسبي الله ونعم الوكيل».

تجهيزات حفل عيد ميلاد إيلين

وقبل قليل خرج اليوتيوبر أحمد حسن، في مقطع فيدية برفقة زوجته أيضًا، وهما يجهزان حفل عيد ميلاد ابنته «إيلين».

وظهر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب برفقة طفلتهما «إيلين» في مقطع فيديو مدته 7 دقائق، عن تجهيزات حفل عيد الميلاد الذي وصفه بـ«الأسطوري»، وتضمن الفيديو كواليس تحضير الحفل: «أجمل بنوتة في الدنيا، عيد ميلادها السنة دي مختلف وإحنا بنصور تحضيرات عيد الميلاد، وجايبين فساتين جامدة جدًا لزينب وإيلين، عشان هنعمل أكبر حفلة عيد ميلاد اتعملت».