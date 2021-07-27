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طريقة أم علي بالرقاق.. يمكنك تحضيرها بوصفات مختلفة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل أم علي بالرقاق من الوصفات اللذيذة التي يمكن تحضيرها كأحد أنواع الحلويات التي تتسم بالقيمة الغذائية العالية، كما أنها تحتوي تتسم بمذاقها الشهري وتبحث ربات المنازل عن طريق تحضيرها في المنزل، بطريقة سهلة وبسيطة بدلًا من شرائها من الخارج.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أكثر من وصفة مخلتفة لطريقة عمل أم علي بالرقاق، أو بإضافات أخرى مشابه حسب برامج الطبخ في «قناة سي بي سفرة».

أم علي بالرقاق

مقادير أم علي بالرقاق

نصف كيلو رقاق ناشف 

1 كيلو لبن 

1 ملعقة كبيرة سمنة 

نصف كوب قشطة بلدي 

1 كوب سكر 

زبيب 

جوز هند 

طريقة عمل أم علي بالرقاق

يخلط اللبن مع السكر على النار

تضاف السمنة والقشطة

يكسر الرقاق في الطاجن

يضاف الزبيب وجوز الهند، وتضاف طبقة أخرى من الرقاق المكسر

يضاف خليط اللبن على الرقاق في الطاجن

يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج وإحمرار الوجه

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طريقة أم علي

مقادير أم علي

عجينة أم على مخبوزة 

سكر أبيض

فانيليا 

قشطة بلدي 

لبن 

كريمة 

فسدق مجروش 

حبهان بودرة 

قرفة بودرة 

تمر 

كريمة مخفوقة 

طريقة عمل أم علي

تكسر عجينة أم علي في الطاجن وفوقها السكر والحبهان والقرفة والتمر

تدخل الفرن قليلا حتى ذوبان التمر جيدا

في هذه الأثناء توضع في وعاء على النار، وحتى الغليان: لبن وكريمة وفانيليا

ثم يضافوا للطاجن بعد ذوبان التمر

وفوقهم القشطة وبعض من الكريمة المخفوقة

يرفع اللبن والكريمة على النار حتى يصبح الخليط ساخنا

يضاف إليه السكر والفانيليا والقرفة وجوزة الطيب

توضع العجينة في قالب الفرن مع المكسرات ورشة سكر

يضاف إليها السائل الساخن مع القشطة

ثم تدخل الفرن حتى تنضج تماما، وتقدم دافئة بالهنا مع الفسدق

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أم علي بالقشطة

مقادير أم علي بالقشطة

نصف لتر كريمة 

لتر لبن 

عجينة أم علي 

سكر حسب الذوق

قرفة 

مستكة 

فانيليا

مكسرات 

كريمة مخفوقة 

قشطة بلدي

طريقة عمل أم علي بالقشطة

توضع عجينة أم علي في طاجن الفرن ويضاف عليها المكسرات والسكر ورشة قرفة

تدخل الفرن لمدة 5 دقائق تحت الشواية ويرفع اللبن على النار حتى يصبح دافئا

تفرك المستكة مع الفانيليا ويضاف إلي اللبن على النار

تضاف الكريمة إلي اللبن على النار ويترك حتى يتجانس تماما

يضاف الخليط السائل على الطاجن ثم تضاف الكريمة المخفوقة

تضاف اليها قطع من القشطة وتدخل الفرن لمدة 5 دقائق ثم ترفع وتقدم دافئة

أم علي بالمكسرات

مقادير أم علي بالمكسرات

عجينة أم علي مستوية 

كوب لبن 

قشطة 

جوز هند مبشور 

سكر  حسب الذوق

قرفة 

كريمة  حسب الرغبة

فانيليا 

كريمة مخفوقة 

فستق مجروش 

حبهان بودرة

كريم شانتيه بودرة 

بودرة أيس كريم

فانيليا 

طريقة عمل أم علي بالمكسرات

ترفع العجينة في طاجن الفرن ثم يوضع عليها السكر والقرفة وحبهان بودرة

تدخل الفرن تحمص لمدة 3 دقائق مع القليل من الفستق المجروش ثم ترفع

يرفع اللبن على النار مع الفانيليا والسكر وجوز الهند ثم تضاف الكريمة ويترك حتى يصبح دافئا

ترفع ويضاف الخليط السائل الساخن للطاجن ثم يضاف القشطة أو الكريمة المخفوقة

يضاف بودرة الكريم شانتيه مع الآيس كريم بودرة

تدخل الفرن لمدة 10 دقائق الى 20 دقيقه

يرفع الطاجن وتقدم دافئة بالهنا مزينة بالفستق المجروش مع رشه قرفة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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