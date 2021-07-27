أحمد حلمي ومنى زكي ينضمان لتريند «الجو ملبش».. «بتهدده بسكينة المطبخ» «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي في تريند «الجو ملبش»، وهو الهاشتاج الساخر الذي أطلقه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تكرار جرائم العنف الأسري وقصص الخلافات الزوجية التي أصبحت حديث السوشيال ميديا وتصدرت عناوين الصحف.

ونشر أحمد حلمي مقطع فيديو قصير من إعلان تجاري سابق جمعه بزوجته الفنانة منى زكي وذلك عبر خاصية «القصص المصورة» في حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ويظهر حلمي في المقطع الدعائي القديم وهو يفاجئ زوجته وهي منشغلة في العمل المنزلي بالمطبخ ويحدثها قائلًا:«صباح الخير» لترمقه منى بنظرات غامضة دون رد وتمسك بسكين كبير الحجم وتغرسه في الطعام الذي تعده داخل المطبخ».

وفي السياق ذاته شاركت الفنانة الشابة راندا البحيري، التريند وكتبت رسالة تحذيرية ساخرة قبل أيام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: «نصيحة للرجالة المتجوزين، سايس مراتك يا معلم علشان الجو ملبش اليومين دول»، وقوبلت التدوينة بنوع من الانقسام في التعليقات بين الغضب والسخرية.

وكشفت الفنانة راندا البحيري عن أن ما دونته قبل أيام عبر حسابها على موقع فيس بوك: «سايس مراتك يا معلم علشان الجو ملبش اليومين دول» جاء تعليقًا حالات العنف الأسري التي يشهدها مجتمعنا في هذه الأونة وانتشار جرائم القتل الغريبة على المجتمع المصري.

وتصدرت جرائم العنف الأسري حديث رواد السوشيال ميديا في الأيام الماضية بعدما أقدمت سيدة تدعى «ريهام سعيد» على قتل زوجها بطعنات نافذة بسكين المطبخ في مركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، وتبعها واقعة أخرى في العيد بقتل طبيب أسنان لزوجته التي تعمل في المهنة ذاتها، من خلال 11 طعنة نافذة بالصدر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجميعها جرائم تحت منظور نشوب الخلافات الأسرية.