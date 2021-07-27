«الجو ملبش اليومين دول».. هاشتاج يشعل السوشيال ميديا بعد ضرب زوجة لزوجها بـ«طبق كشري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها حوادث القتل بين الأزواج والزوجات خلال الأيام القليلة الماضية، فبعد نشر تفاصيل حادث قتل زوجة لزوجها بسبب مكيف الهواء، وقتل زوج لطبيبة أرادت الطلاق منه، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من حوادث القتل تلك، بعد نشر عدد من الفيديوهات التي تشير إلى خوف الطرفين مما قد يفعله الآخر به، كما سردت عدد من الفتيات بعض المواقف التي تسببت في ذعر أزواجن منهن وخوفهم من تعرضهم للقتل، ما جعل رواد السوشيال ميديا يطلقون هاشتاج «الجو ملبش اليوم دول».

فيديو قصير لا تتخطى مدته الـ 5 ثوان، تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إذ ظهر في الفيديو سيدة تجلس مع زوجها في إحدى محلات الكشري، يتناول كل منهما وجبته الخاصة به، وإذ فجأة تقوم الزوجة بضرب زوجها بطبق الكشري التي تقوم بتناوله، ثم تتركه وتخرج من المحل، ليقوم الزوج بعد بمحاولة مسح الكشري من ملابسه، ثم يخرج هو الآخر.

رواد السوشيال ميديا يدشنون هاشتاج «الجو ملبش اليومين دول»

في الساعات الأولى من صباح أول يوم في عيد الأضحى، تداولت أخبار قتل زوجة لزوجها بطعنات في صدره، إثر خلاف بينهم، بعد أن رفض شراء تكييفين، واكتفى بشراء تكييف واحد فقط لها، ولم تمر سوى ساعات قليلة، ليتم تداول قصة الطبيبة التي قتلها زوجها، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون حول خوفهم من حدوث ذلك الامر معهم، فتارة يسخرون من انتشار حوادث القتل بين الأزواج، وتارة أخرى يتحدثون عن تلك الحوادث بجدية معلقين «هو الطلاق قصر معاكم في حاجه».

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، انتشر فيديو لسيدة تجلس برفقة زوجها في أحد مطاعم الكشري، وأثناء التحدث معه خلال تناولها للطعام، قامت بضربه بطبق الكشري التي تقوم بتناوله، وعقب خروجها من المطعم لحق بها الزوج، الأمر الذي تم تداوله على نطاق واسع على السوشيال ميديا، ليسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مدشنين هاشتاج «الجو ملبش اليومين دول».

تداول فيديوهات ساخرة من حوادث قتل الأزواج

بعد انتشار هاشتاج «الجو ملبش اليومين دول» بساعات قليلة، قام عدد من الأزواج والزوجات بتسجيل فيديوهات ساخرة، ليقوموا بتوضيح معاناة الأزواج خلال هذه الأيام بسبب الخوف من التعرض للقتل، بعد انتشار حوادث القتل بين الأزواج بسبب المشكلات الزوجية.