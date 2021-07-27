اليوتيوبر أحمد حسن يتجاهل اتهام فتاة بالتحرش: «مشغول بتجهيز حفل أسطوري لبنتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الوقت الذي ظهرت فيه فتاة تدعى «سما»، وهي تتهم اليوتيوبر أحمد حسن، بتحرشه اللفظي بها، واستدراجها للقيام بعلاقة غير شرعية، تجاهل اليوتيوبر الشهير كل هذه الاتهامات، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تحضيرات حفل عيد ميلاد ابنته «إيلين».

وظهر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب برفقة طفلتهما «إيلين» في مقطع فيديو مدته 7 دقائق، عن تجهيزات حفل عيد الميلاد الذي وصفه بـ«الأسطوري»، وتضمن الفيديو كواليس تحضير الحفل: «أجمل بنوتة في الدنيا، عيد ميلادها السنة دي مختلف وإحنا بنصور تحضيرات عيد الميلاد، وجايبين فساتين جامدة جدًا لزينب وإيلين، عشان هنعمل أكبر حفلة عيد ميلاد اتعملت».

وتضمن تجهيزات حفل عيد الميلاد، «البروفة» التي أجرتها زينب وإيلين في ارتداء فساتين الحفل «بقالنا أسبوعين بنعمل الفساتين، الاستايل حلو جدًا وشكلها عروسة باربي، عروسات ديزني»، وانتقل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب في اختيار هدية عيد ميلاد طفلتهما وهي «طقم ذهب»: «الهدية عبارة عن أسورة وخاتم وحلق وكمان السلسلة دي، هنعمل عيد ميلاد أسطوري لإيلين وفوتوسيشن، يارب يكون مودها حلو وبتضحك وبتهزر عشان إحنا عاملين حاجات عظمة».

فتاة تتهم أحمد حسن بالتحرش

وكانت الفتاة التي ظهرت خلال الفيديو وهي تسرد كواليس محاولة تعرضها للتحرش على يد اليوتيوبر أحمد حسن، بعدما نشر إعلانا عبر خاصية القصص القصيرة المصورة، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طالب خلاله البحث عن فتاة للعمل كموديل في فيلم قصير.

وقالت الفتاة: «هو نزل ستوري عنده، قال إنه عايز بنت لفيلم قصير يكون سنها من 20 سنة لـ35 سنة، فدخلت كلمته وقولت مش هيرد عليا لأن في كتير هيبعتوا، فهو رد وقولتله أنا 19 سنة ينفع؟، قالي مش مشكلة تمام وابعتي صورك بعتله صوري بدل ما يقولي هتقابليني في مكان عام، قالي انتي جسمك حلو ويعتبر اتحرش بيا لفظيا، فأنا لما لاقيت الكلمة دي قولت لا أنا هجرجره في الكلام تاني، وكل حاجة تبقى واضحة، بعتلي رقمه واتساب وكلمته وبدأت المحادثة من هنا وبعد كده كلمته».

وواصلت الفتاة حديثها، قائلة: «قاللي ابعتيلي صورك بالكات فبعت قلت يمكن عايز يشوف من كذا اتجاه، فقالي انتي جسمك أبيض من حياتي، بعد كده قعد يقولي ابعتيلي صورك واتصوري ليا أنا صور خاصة وأنا رفضت، وبعدين قاللي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة؟ في مكان عام؟ قال لا النهاردة ومش هينفع في مكان عام، وقاللي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهاردة، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت».