الامارات | «رشاش».. رواد «التواصل الاجتماعي» يتذكرون إهانة باسل خياط لنايف الظفيري

شكرا لقرائتكم خبر عن «رشاش».. رواد «التواصل الاجتماعي» يتذكرون إهانة باسل خياط لنايف الظفيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للممثل السعودي نايف الظفيري، نجم مسلسل «رشاش»، خلال تواجده كمتسابق في برنامج «اراب كاستنغ»، حيث أدى مشهدًا تمثيليًا بطابع الشعر العربي الفصيح، إلَّا أن ذلك لم يعجب أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: غادة عبدالرزاق، وباسل خياط، وقصي خوري، و كارمن لبس.

وانتقدت لجنة التحكيم أداء الظفيري، وقال الممثل السوري باسل خياط: انت بالشرق والتمثيل بالغرب«. وسارع رواد مواقع التواصل للتعليق، فكتب أحدهم:» سبحان الله دايم اللي يحطمك يعطيك دفعة قويه بالحياة انك تصير من الافضل«. وعلَّق آخر:»وفي النهايه طلع فنان ومن مسلسل واحد صار مشهور«.

وانتقد أحد المستخدمين أسلوب باسل خياط، وكتب:» باسل خياط شايف نفسه حتى ع الممثلين من بلده ماعمري شفته يمدح احد انسان نرجسي ولاحد يجي يقولي ان ذا نقد فيه فرق بين النقد والتحطيم«.

وأوضح أحد المتابعين أن من الطبيعي أن تكون بدايات الظفيري ليست بذلك النجاح، وكتب:» عادي كان توا بداية مشواره مو عيب انه الانسان ما ينجح العيب انه يستسلم حق الفشل اهو ما استسلم قاعد يجتهد وكل مجتهد نصيب«.

أحداث مسلسل رشاش

تدور أحداث المسلسل المستوحى من قصة حقيقية في ثمانينات القرن الماضي، حيث تتبع قصة رجل عصابات يدعى»رشاش«بدءًا من دخوله عالم الجريمة انتهاءً بالإيقاع به، إذ يعمل ضاب شاب ومتفاني يدعى»فهد«في تكريس جهوده وقوته لإلقاء القبض على رشاش وتفكيك عصابته وذلك بمساعدة الأجهزة الأمنية التي تتضافر جهودها لتتبعهم والتصدي لتحركاتهم القادمة.

وأشرف على عملية التصوير ومشاهد الأكشن مدير التصوير العالمي»لوك برايان"، الذي شارك في عمليات إنتاج أعمال عالمية شهيرة.

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