منها البطاطا.. تناول هذه الكربوهيدرات الصحية لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكربوهيدرات هي أول شيء نتخلص منه من نظامنا الغذائي عندما نبدأ رحلة إنقاص الوزن، ثم هناك أيضًا أنظمة غذائية مثل الكيتو، والتي تنتشر فيها الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، من أجل إنقاص الوزن.

لكن تناول الكربوهيدرات باعتدال مفيد للجسم، في الواقع، يحتاج جسمنا إلى الكربوهيدرات لأداء أي نشاط بدني، يعد اتباع نظام غذائي متوازن مع كمية معتدلة من الكربوهيدرات الصحية أمرًا مهمًا للحفاظ على وزن الجسم وتلبية الاحتياجات الغذائية، وبالتالي، إليك بعض خيارات الكربوهيدرات الصحية التي يجب أن يتناولها المرء في نظامه الغذائي اليومي عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا يجب تناول الكربوهيدرات؟

الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، إنها تساعد في الأداء الصحي للدماغ والكلى والعضلات والحفاظ على الصحة العامة، عندما تحرم جسمك من الكربوهيدرات، فقد تعاني من الصداع والتعب والضعف.

البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة، مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات والألياف والمعادن والفيتامينات، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يحمي جسمك من الأمراض المزمنة، بصرف النظر عن توفير الطاقة لجسمك، فإنه يعزز أيضًا الصحة الجيدة، ويعزز وظائف الدماغ والجهاز المناعي.

البقوليات

البقوليات غنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف، يساعد تناول البقوليات في نظامك الغذائي اليومي على تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، مضادات الأكسدة الموجودة في البقوليات تمنع تلف خلايا الجسم وتحارب الشيخوخة والأمراض.

منتجات الألبان

منتجات الألبان المشتقة من الحليب غنية بالكربوهيدرات الصحية، تحتوي أيضًا على اللاكتوز، وهو السكر الطبيعي الموجود في منتجات الألبان، تعتبر منتجات الألبان رائعة لبناء العضلات وتوفير الطاقة.

الفواكه

الفواكه مثل البطيخ والفراولة والشمام غنية بالكربوهيدرات الصحية، تحتوي أيضًا على سكر طبيعي إلى جانب كونها غنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك. الفواكه هي الخيار الأكثر صحة للكربوهيدرات التي يجب على المرء أن يدرجها في نظامه الغذائي اليومي، بغض النظر عن حقيقة ما إذا كان يحاول إنقاص الوزن، كما أنها تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشعير والأرز البني والدخن هي مصدر للكربوهيدرات المعقدة، يجب أن يشتمل النظام الغذائي المتوازن على الحبوب الكاملة، لأنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتساعدك على تحقيق وزن صحي.