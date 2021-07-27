احذرها.. 8 أطعمة ومشروبات تقلل الرغبة الجنسية عند الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الأكل والجنس لهما تاريخ طويل ومعقد، لقد سمعنا لسنوات أن ما نأكله يمكن أن يكون له آثار جنسية تعمل على المستوى النفسي الجسدي والمستوى الفسيولوجي، مدعومًا جزئيًا بالمعتقدات الأسطورية وجزئيًا بالعلم الفعلي.

فقد تقبلنا على نطاق واسع أن ما يثيرنا يمكن أن يبدأ في المطبخ، لكن هل فكرت يومًا أن هناك أيضًا بعض الأطعمة التي يمكن أن تبطئ الدافع الجنسي لديك؟.

نقدم إليكم في السطور التالية الأطعمة التي تعمل على تقليلها، وذلك وفقا لما ورد في موقع "insider".

1- المعجنات:

يمكن أن يؤدي تناول الدقيق الزائد إلى الإصابة بمرض السكري وقد يزيد هذا المرض من خطر الإصابة بضعف الانتصاب، لذلك يحب تقليل الأطعمة المصنعة به، وخاصة جميع الأغراض أو الدقيق الأبيض.

2- البنجر:

بالنسبة للهرمونات غير المستقرة، يعتبر البنجر فكرة سيئة، في حين أن تناوله قبل التمرين يمكن أن يحسن وظائف العضلات، فإنه لا يفعل الكثير لتعزيز قدرتك الجنسية.

3- التوت

من الناحية التغذوية، يعتبر تناول التوت الطازج أو المجمد مفيدًا بشكل لا يصدق، ولكن المنتج ذو القشرة الصالحة للأكل، وخاصة التوت، يحتوي على بعض من أعلى مستويات المبيدات الحشرية، والتي يحاكي بعضها هرمون الاستروجين.

إذا تمكنت من العثور على بعض التوت العضوي الخالي من مبيدات الآفات، فستجد أن محتواها من الفيتامينات يمكن أن يساعد في تحسين حياتك الجنسية.

4- مياه معبأة

زجاجة المياه القابلة لإعادة الاستخدام أفضل للبيئة، ولكن هناك العديد من الأسباب لتجنب المياه المعبأة بشكل تقليدي.

وعندما يتعلق الأمر بالخصوبة، فإن BPAs الموجودة في الزجاجات البلاستيكية هي الأكبر، Bisphenol A، الذي يشار إليه عادة باسم BPA، هو مكون كيميائي موجود في العديد من حاويات الطعام البلاستيكية التي يمكن أن تضر جسمك بأكثر من طريقة، من الأفضل تجنب BPAs عند اختيار زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام، خاصة لأنها يمكن أن تسبب ضعف الانتصاب لدى الرجال.

5- الشوربة المعلبة:

يمكن أن تتسبب الكمية الزائدة من الصوديوم في إتلاف قلبك، ما يقلل من تدفق الدم، تحتوي العديد من الشوربات المعلبة على مستويات عالية للغاية من الصوديوم، وهو مكون يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يتسبب في الكثير من الضرر لقلبك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الصوديوم إلى انخفاض تدفق الدم.

6- الجبنة:

إذا كان الجبن مشتقًا من حليب البقر (الذي يمكن أن يكون محملاً بالهرمونات الاصطناعية)، فمن المحتمل أن يعبث الجبن بإنتاج الجسم الطبيعي للهرمونات، بما في ذلك هرمون الاستروجين والتستوستيرون.

7- الشوكولاتة:

قد يؤدي استخدامك كمنشط جنسي إلى تثبيط مستويات هرمون التستوستيرون، بعض الشوكولاتة الداكنة مفيدة لك طالما أنك تعرف النوع الذي تشتريه، لكن يمكن أن يضر بحياتك الجنسية، وفقًا للأطباء، فإنه سيقلل أيضًا مستويات هرمون التستوستيرون.

8- القهوة:

قد يمنحك مخزون القهوة من الكافيين زيادة في القدرة على التحمل لممارسة الجنس، ولكن إذا كنت شخصًا يشعر بالعصبية من القهوة، فلن يكون هذا جرعة مناسبة بالنسبة لك، يمكن أن يؤدي القلق المتزايد إلى خفض الدافع الجنسي، وهي شكوى متكررة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين.

الكورن فليكس:

يعمل الكورن فليسك على تقليل هرمون التستوستيرون وذلك بسبب محتواها العالي من الكربوهيدرات قد يكون مسؤولاً عن الرغبات المفرغة.