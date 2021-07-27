مكياج عروس ناعم مع رسمات الأيلاينر المجنحة 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 مساءً - يُعد الأيلاينر من أهم أساسيات مكياج العروس؛ إذ يمنح عينيها مظهراً جذاباً، ويُكمل إطلالتها المميزة في ليلة الزفاف، ومع اختلاف رسمات الأيلاينر باختلاف شكل العين وحجمها، يُعَدُّ الأيلاينر المجنح من أكثر الخيارات رواجاً في صيحات الموضة، فلا تترددي في اعتماده خلال يومك المميز.

طريقة رسم الأيلاينر المجنح

مكياج للعروس بأسلوب خبيرة التجميل السعودية شيخة عبد الرحمن-الصورة من حسابها على الانستغرام

لرسم الأيلاينر المجنح بأسلوب سهل وناعم، يُمكنكِ عمل خط سميك فوق العينين بالأيلاينر الأسود السائل، وهو الخط الذي يزداد سمكه تدريجياً كلما اتَّجه إلى الزاوية الخارجية للجفن المُتحرك، مع رسم خط رفيع مُمتد للأعلى بعد نهاية الجفن لأناقة عصرية تليق بالعروس، وإن كنتِ من المبتدئات، فارسمي قاعدة للأيلاينر بالقلم العريض بوضع خط أيلاينر على الجفن العلوي بشكل بسيط ابتداءً من زاوية العين الداخلية، ويزداد سمكه قليلاً حتى يصل لخارج العين، ويجب الحرص على أن يكون الخط عريضاً بأسلوب بسيط غير مبالغ فيه، وحددي طول الجناح باستخدام قلم الأيلاينر مع رسم خط رفيع من نهاية الجفن السفلي وانطلقي به للخارج بشكل مائل للأعلى، وقومي برسم الخط الرفيع الموجود بالجفن السفلي في الاتجاه العلوي بشكل مائل، ويفضَّل القيام بهاتين الخطوتين بعد وضع ظلال العيون المناسب لك.

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رسمات المكياج المناسبة مع الأيلاينر المجنح

مكياج للعروس الحنطية بأسلوب خبيرة التجميل السعودية وعد التركي -الصورة من حسابها على الانستغرام

هناك عدة أفكار للمكياج المناسب مع الأيلاينر المجنح، ومن أبرزها يمكنك استخدام أسلوب خبيرة التجميل السعودية، وعد التركي، للعروس ذات البشرة الحِنْطِيَّة؛ حيث استخدمت لها مكياجاً بنياً فاتحاً في العينين مزيناً بالجليتر اللامع مع ماسكرا سوداء مكثفة وبلاشر وأحمر شفاه باللون الأحمر البرغندي، ولإطلالة كلاسيكية تليق بجميع أنواع البشرة يمكنكن اعتماد أسلوب خبيرة التجميل السعودية، شيخة عبد الرحمن، التي اعتمدت درجات البني في العينين مع بلاشر ترابي وأحمرشفاه باللون النيود، لخيار بسيط وناعم مناسب للعروس المحبة للمظهر الأنثوي الناعم.

أما إن كنتِ عروساً جريئة محبة للأفكار العصرية، فاعتمدي أسلوب خبيرة التجميل السعودية شيخة عبد الرحمن، التي رسمت العين بأيلاينر مجنح تليه طبقة أيشادو باللون الأزرق الكحلي بطريقة الأيلاينر بأسلوب عريض، مع طبقة أيشادو بني في أسفل الحواجب إلى جانب الرموش الاصطناعية، واعتمدت مكياجاً باللون الزهري اللامع في الشفتين والوجنتين لمظهر لافت وأنيق.

مكياج للعروس الجريئة باسلوب خبيرة التجميل السعودية شيخة عبد الرحمن -الصورة من حسابها على الانستغرام

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