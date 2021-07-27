كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 مساءً - ربما، قد لا تكونين فكرت يوماً في استخدام العطور الصلبة، إلا أن لها الكثير من المميزات التي تجعلها خياراً رائعاً لكل النساء، من أبرزها أنها تدوم لوقت أطول، وأقل كلفة، ويمكنك وضعها في حقيبة يدك دون أن تثقل كاهلك.

وفي هذا المقال، نرصد لك 4 أسباب تجعل العطور الصلبة خياراً لا بد منه لأي امرأة.

العطور الصلبة خياراً لا بد منه لأي امرأة



1- العطور الصلبة لا تتبخر

العطور الصلبة ملائمة لكل النساء

تحتوي العطور السائلة على مواد يمكن أن تتبخّر عند رشها وتخف رائحتها تدريجياً. كما أنها تذوب على البشرة وتسبب بعض الأحيان احمراراً وحساسية. أما العطور الصلبة فهي ذات قوام كريمي، ويتم دهنها على البشرة مباشرة ولا تحتاج الى أي مستحضر آخر لتثبيت رائحتها، فهي تدوم طويلاً لتبقى رائحتك آسرة على الدوام.

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2- العطور الصلبة لتهدئة الحواس

العطور الصلبة لطرد التوتر



تعد العطور الصلبة من أفضل أنواع العطور التي يمكنك استخدامها لتهدئة الحواس وطرد القلق والتوتر، ليس هذا فحسب، فهي علاج فاعل لمشاكل مثل الصداع العادي والصداع النصفي. كما أنها خيار مثالي للنساء اللواتي يخضعن للعلاج بالروائح.



3- تدوم لفترة أطول

رائحة العطور الصلبة تدوم طويلاً



لا تحتوي العطور الصلبة على ماء، ولذلك هي تدوم لفترة أطول. ليس هذا فحسب، فهي تعمل على التخفيف من إفراز عرق الجسم. ولأنها لا تُستخدم في اتجاهات مختلفة مثل العطور السائلة، وإنما يتم تطبيقها مباشرة على الجلد، فهي تبقى لديك طويلاً من دون أن تحتاجي الى شراء غيرها.



4- لا تحتوي على مواد قاسية

لا تحتوي العطور الصلبة على مواد قاسية



هناك الكثير من أنواع العطور التي يمكن أن تسبب الجفاف للبشرة أو تضرّ بالطبقة العليا للجلد. بعكس ذلك، لا تسبب العطور الصلبة أي ضرر أو آثار سلبية على البشرة لأنها لا تحتوي على أي مواد قاسية، وإنما يتم صنعها باستخدام مكونات ترطيب طبيعية مثل الزيوت الأساسية وزبدة الشيا.

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أفضل خيارات عطور صلبة

- Elizabeth and James Nirvana White Solid Perfume Compact

Elizabeth and James Nirvana White Solid Perfume Compact

يعد هذا العطر الصلب من إليزابيت آند جايمس، خياراً رائعاً للمرأة دائمة السفر، حيث بإمكانك حمله الى أي مكان، كما أن رائحته التي ترتكز على نغمات الفاوانيا والفانيليا تدوم لساعات طويلة.



- diptyque 34 Solid Perfume

diptyque 34 Solid Perfume

يتميز هذا العطر الصلب من ديبتيك برائحته الفواحة التي تدوم لوقت أطول، وهو صُمم خصيصاً لمحبات الروائح الخشبية. كما أن عبوته صغيرة بما يكفي لتأخذيها أينما ذهبت.



- Tom Ford Black Orchid Solid Perfume

Tom Ford Black Orchid Solid Perfume

إنه أحد العطور الصلبة الفاخرة والمميزة من علامة توم فورد، وترتكز رائحته الغنية والمميزة، على نغمات زهور الأوركيد والتوابل.

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