موديلات جمبسوت للممتلئات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 مساءً - أصبح في الآونة الأخيرة الجمبسوت قطعة من الملابس الأساسية المتصدّرة في قائمة صيحات الموضة بصورة كبيرة، وقد نال إقبالاً في ارتدائه من جانب الكثير من المشاهير والنجمات، وهذا ليس بسبب طبيعته العملية والمريحة فقط، أو لأنه يعطي السيدة ظهوراً فريداً ومتميّزاً، بل لأن هناك الآن موديلات متنوّعة تلائم الفترات الصباحية والسهرات أيضاً خاصة للممتلئات.

أكت 1 Act 1



عصري وأنيق

تبحث كل فتاة وسيدة جسمها ممتلئ ولو بشكل بسيط عن طرق ليبدو مظهرها بصورة أكثر نحافة، وهنا يأتي الدور عند اختيار الجمبسوت الذي يفضّل أن يكون بنطلونه واسعاً، سواء كان ذلك بالكامل، أو كان شارلستون واسعاً فقط من الأسفل، وذلك لكي لا يظهر الفرق عند منطقة الأرداف بشكل كبير مع اعتماد التصميم الضيّق من ناحية الوسط، فيظهر التصميم وكأنه ينحت الجسم، وهنا لا مانع على الإطلاق من اعتماد البنطلون المرتفع الخصر، مع الكشكشة التي تجعله أوسع قليلاً من البطن؛ لكي تظهر هذه المنطقة أنحف.

أكريس Akris



للحصول على حرفية عالية، تستطيع السيدة دمج الكاجوال مع الكلاسيك من خلال ارتداء جمبسوت من دون أكمام مع سترة بليزر بتصميم ناعم تخفي منطقة الأرداف، لتظهر بحجم أقل من الحقيقة، أما الخطوط الطولية في الجمبسوت فهي صيحة مميزة يمكن اعتمادها لتبدين أنحف.

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اناكيكي Annakiki



للحصول على إطلالة رسمية في العمل مع الجمبسوت للممتلئات، يمكن لكل سيدة أن ترتدي الجمبسوت مع بليزر جاكيت قصير ومفتوح، ويفضل أن تختار الجمبسوت من قماش الجيرسيه وليس من القطن، فهذا يكون مناسباً أكثر للحضور إلى العمل، خاصة إذا اختارت الحقيبة المناسبة والحذاء العالي الكعب؛ ليضيف إلى إطلالتها المظهر الراقي والأنيق، كما يمكن ارتداء بليزر ذي أكمام طويلة، أو أيضاً بدون أكمام، أو بإمكانها الاكتفاء بوضعه فوق الأكتاف فقط؛ ليحاكي إطلالات المشاهير بالجمبسوت.

ارلينغتون Arlington



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مفتوح الصدر

إذا كانت السيدة تنوي الذهاب إلى سهرة مسائية وتبحث عن مظهر مميّز ومختلف بعيد عن المظهر التقليدي، فيمكنها اختيار ارتداء جمبسوت يكون مفتوح الصدر، وهو مناسب جداً للمناسبات المسائية والسهرات، وعليها ألا تهمل التزيّن من خلال إضافة بعض الإكسسوارات اللافتة، والتي تناسب ألوان الجمبسوت، وتعمل على التعزيز من مظهرها وأناقتها، ما سيمنحها مظهراً على غرار الموضة لدى المشاهير.

بوم أند بفردغارتن Baum Und Pferdgarten



للحصول على إطلالة عملية في الصباح تتميّز بالشبابية، لِمَ لا تختار السيدة الجمبسوت مع الحمّالات وأسفله يمكنها ارتداء توب من القطن، أو ارتداء قميص أبيض تحته؟! كما يمكنها ارتداء حذاء ويدجز عالٍ أو يمكن أن يكون مسطّحاً لتسهيل الحركة ويكون عملياً أكثر، كما يفضّل ارتداء الجمبسوت المصنوع من الجينز أو من نوع قماش مريح، وتستطيع اعتماد هذه الإطلالة في المشوار اليومي السريع.

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الكساندر فوتييه Alexandre Vauthier

من أكثر الموديلات انتشاراً في تصميم الجمبسوت في الآونة الأخيرة تلك الأنواع التي لها أكمام طويلة؛ لأنها مناسبة جداً للفتاة والسيدة المحجبة، وأحياناً تكون خياراً لغير المحجبة، حتى تبرز أناقتها خلال سهرة مسائية مميّزة.

من أشهر مزايا الجاكيت أو القميص الجينز أنه مناسب جداً لكي ترتديه السيدة مع مختلف النقوشات والألوان، لذلك لا تقلقي من ارتدائه مع الجمبسوت إذا كنتِ ترغبين في الحصول على الجمبسوت بلوك جديد ومختلف عن الطرق المعتادة في ارتدائه، وإذا كنتِ واحدة من الفتيات التي تحب الجرأة والمغامرة، فيمكنكِ أن تختاري الجمبسوت بشكل غير عادي، والذي يكون بقصّة مختلفة تماماً عن المعتاد.

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