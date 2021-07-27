أنجلينا جولي تتسوق في باريس مع أولادها ..فماذا ارتدت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 مساءً - هي نجمة في سماء هوليوود وصاحبة إطلالات أيقونية على السجادة الحمراء ولكنها معروفة بحبها للون الأسود فماذا ارتدت أنجلينا جولي في باريس لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي؟



في باريس وتحديداً في شارع الشانزليزيه شوهدت النجمة أنجلينا جولي برفقة ثلاثة من أولادها يتسوقون بعد زيارتهم معرض the world of banksy الذي أقيم في قاعة لافاييت درووه وقد تألقت النجمة على غير عادتها بطقم من الكتان البيج المائل الى الخردلي من تصميم كلوي وانتعلت حذاء كلاسيكياً مقفولاً من ديور وحملت حقيبة ميني ليدي ديور باللون البيج.



أنجلينا جولي تتسوق في باريس-

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني





وفي اليوم نفسه التقطت عدسات المصورين صورة للنجمة وهي تخرج من متجر غيرلان في باريس مع ابنتها وقد ارتدت فستاناً من ديور من مجموعة ريزورت 2022 من الكتان العاجي الصيفي بطابع فنتدج ويتميز بتنورة واسعة وبقصة ميدي يذكرنا بنجمات العضر الذهبي في هيوليوود. وقد نسقت النجمة مع الفستان الحقيبة والحذاء نفسه اللذين شوهدت فيهما قبل الظهر.





أنجلينا جولي تتألق في فستان من ديور

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني



8 إطلالات إيقونية للنجمة باللون الأسود منذ العام 2010





ارتدت النجمة فستاناً طويلاً أسود من فرساتشي بياقة مقفولة حتى العنق وظهر مكشوف خلال افتتاح فيلمها salt

أنجلينا جولي - الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

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ارتدت أنجلينا جولي فستاناً أسود من الباييت القصير الأسود من أمبوريو أرماني خلال زيارتها الى اليابان للترويج لفيلمها نفسه.

أنجلينا جولي -الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني





تألقت النجمة بفستان أسود بقصة ميدي منسدل الأكمام من تصميم فرساتشي خلال افتتاح فيلمها the tourist في برلين.

أنجلينا وبراد بيت-الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

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في العام 2018 تألقت بفستان طويل منسدل الأكتاف من تصميم رالف أند روسو خلال مشاركتها في حفل جوائز بافتا أواردز.

أنجلينا جولي-الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني



تألقت النجمة خلال جوائز الغولدن غلوب في العام 2018 بفستان سهرة أسود من تصميم فرساتشي اتولييه.

أنجلينا جولي-الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

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في العام 2012 بدت النجمة ساحرة بفستان أسود يزدان بكشاكش عند الصدر وبفتحة جانبية جريئة وهو من تصميم فرساتشي

أنجلينا جولي-الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني



ارتدت النجمة خلال افتتاح فيلمها maleficent فستاناً من القماش اللامع الأسود الطويل وهو من تصميم فرساتشي ورفعت شعرها الى الوراء.

أنجلينا جولي-الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني





وللترويج لفيلمها maleficent تألقت بفستان ميتاليكي أسود طويل من فرساتشي يزدان عند ساقه بعقرب مجوهر.



أنجلينا جولي-الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

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