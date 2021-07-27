أنجلينا جولي تتسوق في باريس مع أولادها ..فماذا ارتدت؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 مساءً - هي نجمة في سماء هوليوود وصاحبة إطلالات أيقونية على السجادة الحمراء ولكنها معروفة بحبها للون الأسود فماذا ارتدت أنجلينا جولي في باريس لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي؟
في باريس وتحديداً في شارع الشانزليزيه شوهدت النجمة أنجلينا جولي برفقة ثلاثة من أولادها يتسوقون بعد زيارتهم معرض the world of banksy الذي أقيم في قاعة لافاييت درووه وقد تألقت النجمة على غير عادتها بطقم من الكتان البيج المائل الى الخردلي من تصميم كلوي وانتعلت حذاء كلاسيكياً مقفولاً من ديور وحملت حقيبة ميني ليدي ديور باللون البيج.
وفي اليوم نفسه التقطت عدسات المصورين صورة للنجمة وهي تخرج من متجر غيرلان في باريس مع ابنتها وقد ارتدت فستاناً من ديور من مجموعة ريزورت 2022 من الكتان العاجي الصيفي بطابع فنتدج ويتميز بتنورة واسعة وبقصة ميدي يذكرنا بنجمات العضر الذهبي في هيوليوود. وقد نسقت النجمة مع الفستان الحقيبة والحذاء نفسه اللذين شوهدت فيهما قبل الظهر.
8 إطلالات إيقونية للنجمة باللون الأسود منذ العام 2010
ارتدت النجمة فستاناً طويلاً أسود من فرساتشي بياقة مقفولة حتى العنق وظهر مكشوف خلال افتتاح فيلمها salt
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ارتدت أنجلينا جولي فستاناً أسود من الباييت القصير الأسود من أمبوريو أرماني خلال زيارتها الى اليابان للترويج لفيلمها نفسه.
تألقت النجمة بفستان أسود بقصة ميدي منسدل الأكمام من تصميم فرساتشي خلال افتتاح فيلمها the tourist في برلين.
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في العام 2018 تألقت بفستان طويل منسدل الأكتاف من تصميم رالف أند روسو خلال مشاركتها في حفل جوائز بافتا أواردز.
تألقت النجمة خلال جوائز الغولدن غلوب في العام 2018 بفستان سهرة أسود من تصميم فرساتشي اتولييه.
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في العام 2012 بدت النجمة ساحرة بفستان أسود يزدان بكشاكش عند الصدر وبفتحة جانبية جريئة وهو من تصميم فرساتشي
ارتدت النجمة خلال افتتاح فيلمها maleficent فستاناً من القماش اللامع الأسود الطويل وهو من تصميم فرساتشي ورفعت شعرها الى الوراء.
وللترويج لفيلمها maleficent تألقت بفستان ميتاليكي أسود طويل من فرساتشي يزدان عند ساقه بعقرب مجوهر.
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